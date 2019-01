Una mujer da a luz a tres bebés tras quedarse embarazada de manera natural y por fecundación in vitro a la vez

Beata Bienas, una mujer de 36 años, llevaba años intentando quedarse embarazada, pero algunos problemas de fertilidad se lo impedían. Sin embargo, tras muchos intentos, ahora esta británica ha dado a luz a tres hijos después de concebir un bebé mediante fecundación in vitro y gemelos de manera natural en la misma semana.

Esta británica llevaba ocho años intentando quedarse embarazada, pero algunos problemas de salud se lo impedían. Por ello, una vez que se recuperó, acudió a un centro de fecundación in vitro para concebir un bebé, algo que era su sueño.

Pero lo sorprendente es que tan solo unos días antes de que le implataran el embrión, la mujer se había quedado embarazada de forma natural de gemelos, algo que ha sido descrito por los expertos como "casi imposible".

"Pasé muchos días pensando que nunca tendría un bebé y nunca llegué a imaginar que tendría tres a la vez", confiesa la mujer, que ahora junto a su marido se han convertido en los padres de Amelia, Matylda y Borys.

Los médicos que han seguido su caso no comprenden cómo ha podido ocurrir esto. La experta en fertilidad Emma Cannon asegura que en sus 25 años como especialista solo se ha encontrado con uno o dos casos de mujeres que se han quedado embarazadas mientras se sometían a un tratamiento de fecundación in vitro.

"Nunca he encontrado a nadie que haya concebido naturalmente antes o en el momento de la transfusión de embriones y luego se haya quedado embarazada mediante la fecundación in vitro", indica Cannon, que asegura que en su trabajo, hay muchas cosas que no pueden explicar y que parecen milagros.