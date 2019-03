Michelle Obama abrirá con un discurso la convención del Partido Demócrata

La primera dama de EEUU, Michelle Obama, y el alcalde de San Antonio (Texas), el hispano Julián Castro, abren hoy con sus discursos la convención en la que el presidente Barack Obama será nominado oficialmente candidato a la reelección por el Partido Demócrata. La esposa de Obama ofrecerá "una perspectiva personal sobre el liderazgo del presidente y su determinación en tiempos de desafíos para el país", ha explicado Ben LaBolt, portavoz de la campaña demócrata, a los periodistas en Charlotte (Carolina del Norte), sede de la convención. Nadie conoce mejor que ella al presidente, tanto en lo personal como en lo político, según LaBolt.



Después de la primera dama hablará Castro, que hará historia al convertirse en el primer hispano que pronuncia el discurso principal en la noche inaugural de la convención demócrata. Castro, hijo de una defensora de los derechos de los inmigrantes de origen mexicano, procedente de un hogar humilde pero que logró estudiar en las mejores universidades del país, encarna el ejemplo del sueño americano y ha sido bautizado ya como el 'Obama latino'.



"Voy a hablar sobre Estados Unidos como una tierra de oportunidades, usando mi historia familiar como una historia del sueño americano", dijo el alcalde este lunes tras el ensayo general en el Time Warner Cable Arena, donde todo está listo para la inauguración oficial de la convención.



En la primera noche de la convención, que concluirá el jueves con el discurso de aceptación de la candidatura presidencial de Obama, el expresidente Jimmy Carter se dirigirá a los delegados a través de una vídeoconferencia. Entre los oradores de la jornada también figuran el gobernador de Rhode Island, Lincoln Chafee, anteriormente afiliado al Partido Republicano y ahora independiente; el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel; el actor Kal Penn; la hermana de Obama, Maya Soetoro-Ng, y el hermano de la primera dama, Craig Robinson.



En general, todos los oradores destacarán "la importancia de reconstruir la economía" del país y de "restaurar la seguridad económica de la clase media", ha indicado LaBolt. Durante la convención celebrada la semana pasada en Tampa (Florida) el candidato presidencial republicano, Mitt Romney, no dio "respuestas" a las preocupaciones de los estadounidenses y repitió "los mismos ataques reciclados" contra Obama, criticó el portavoz demócrata.



El presidente todavía está trabajando en su discurso del jueves, en el que sí dará "respuestas" a las preocupaciones de los estadounidenses y hablará "no sólo de dónde venimos, sino de hacia dónde vamos", agregó LaBolt.



Los 6.000 delegados de todo el país, entre los que unos 800 son hispanos, comenzaron a debatir el lunes los puntos de la plataforma con las líneas maestras que seguirá el partido en los próximos cuatro años y que debe ser votada y aprobada en esta convención. Aunque la hora de la votación no está aún establecida, todos los delegados "tendrán una copia en sus asientos" esta tarde, cuando comiencen los actos oficiales, explicó la secretaria de la convención, Alice Germond.



Esa plataforma incluirá un apoyo claro a la reforma migratoria y al 'Dream Act' para legalizar a ciertos estudiantes indocumentados, según adelantó el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, y también se prevé algún pronunciamiento sobre el derecho al matrimonio homosexual. Mientras, un grupo de unos 50 políticos y legisladores republicanos se ha desplazado a Charlotte para ofrecer su respuesta diaria a la convención demócrata y repasar las promesas "incumplidas" por Obama en los últimos cuatro años.