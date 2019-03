El MI5 espió y ofreció trabajo a uno de los supuestos autores del ataque de Londres

El servicio de Inteligencia británico, el MI5, espió y ofreció un trabajo a Michael Adebolajo, uno de los hombres que presuntamente mató a un militar del Regimiento Real de Fusileros el pasado miércoles en plena calle en el barrio londinense de Woolwich. Adebolajo, además, habría acudido a reuniones de un grupo islamista prohibido en Reino Unido.

En una entrevista concedida al programa Newsnight de la cadena británica BBC, un amigo de Adebolajo, Abu Nusaybah, ha asegurado que el joven británico de origen nigeriano fue "acosado" y "espiado" por el MI5, que, a posteriori, le ofreció "un trabajo". "Le llamaban a su puerta una y otra vez. El hacía que no estaba, pero una vez contestó y le dijeron que 'solo querían hablar con él'. Querían preguntarle si conocía a ciertas personas", ha explicado el amigo del presunto autor de la muerte del soldado británico. "

Después de que dijera que no conocía a ninguna de estas personas, él dijo que le preguntaron si estaría interesado en trabajar con ellos (el MI5). Fue explícito en que rechazó trabajar para ellos pero no me confirmó que conociera a esas personas", ha continuado Nusaybah.

Adebolajo, que se convirtió al Islam en 2004, según su amigo, estuvo estudiando en una localidad de Kenia durante el año pasado. Fue entonces cuando fue arrestado por las autoridades kenianas y víctima de abusos sexuales. Anteriormente, Adebolajo frecuentó reuniones del grupo islamista Al Muhajiroun, con sede en Reino Unido y considerado un grupo terrorista en la Ley de Terrorismo del año 2000.

"Acudió a algunas actividades pero era un tipo independiente. Se evadiría", ha afirmado su Nusaybah, que ha acudido a la entrevista ataviado con ropa musulmana. Según él, se convirtió al Islam cuatro meses después que Adebolajo. No obstante, el inicio de la radicalización del supuesto asesino se habría registrado hace seis meses.

Desde entonces, Nusaybah detectó cambios en el carácter de Adebolajo, que, sin embargo, no anhelaba la imposición de la 'sharia' o ley islámica en Reino Unido. A raíz del acoso del MI5, el joven británico reiteró su deseo de vivir en un país musulmán.