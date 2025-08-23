Ghislaine Maxwell niega que Donald Trump estuviera implicado en los asuntos de su novio, Epstein

Ghislaine Maxwell, la exnovia del millonario acusado de pederastia, Jeffrey Epstein, quien además de estar en prisión, ha negado en reiteradas ocasiones al Departamento de Justicia haber presenciado "interacciones sexualmente inapropiadas" con Donald Trump, según registros publicados el viernes destinados a distanciar al presidente republicano de la trama de pedofilia de Epstein.

El gobierno de Donald Trump publicó una serie de transcripciones de las entrevistas que el fiscal general adjunto, Todd Blanche, realizó a Ghislaine Maxwell el mes pasado, mientras la administración se esforzaba por presentarse como transparente para desmarcarse de la polémica, en medio de una feroz reacción por una negativa a revelar una gran cantidad de registros del caso de tráfico sexual.

Las grabaciones de Maxwell

Estos nuevos registros reflejan que la novia de Epstein elogió a Trump constantemente y negó rotundamente en el interrogatorio que el actual presidente de los EEUU participara en cualquier tipo de comportamiento sexual. Cabe destacar que el mandatario tenía una estrecha amistad con Epstein, por lo que muchas voces internas y externas en el país rápidamente pusieron la mira sobre Trump, tras la detención de Maxwell y la publicación de supuestos indicios que podían relacionarle con las tramas del millonario.

“De hecho, nunca vi al presidente en ningún tipo de masaje”, dijo Maxwell, según la transcripción. “Nunca lo vi en un ambiente inapropiado, de ninguna manera. El presidente nunca se comportó de forma inapropiada con nadie. Cuando estuve con él, fue un caballero en todos los sentidos”, aseguraba la expareja.

Cuando se le preguntó si alguna vez escuchó a Epstein o a alguien más decir que Trump "había hecho algo inapropiado con masajistas" o con cualquier otra persona en su órbita, Maxwell respondió asertivamente: "Absolutamente nunca, en ningún contexto".

Un clavo ardiendo

La administración ha mostrado mucho interés en los últimos días por hacer públicas las grabaciones de la novia de Epstein en las que desmarcaba a Trump de ciertos comportamientos sexuales en la trama. Y es que Trump sigue enfrentando cuestionamientos sobre su antigua amistad con Epstein, mientras su administración soporta un escrutinio continuo por su manejo de las pruebas del caso.

Para algunos, la publicación de estas transcripciones representa una "traca final" del Gobierno de EEUU para reparar "las heridas autoinfligidas tras no cumplir con las expectativas que sus propios funcionarios habían creado mediante teorías conspirativas y pronunciamientos audaces que nunca se materializaron". Al publicar dos días de entrevistas, los funcionarios parecen esperar contener la ira de la base de Trump.

La entrevista de Maxwell

Tras su interrogatorio con Blanche, Maxwell fue llevada de la prisión federal de baja seguridad de Florida a un centro penitenciario de mínima seguridad en Texas para continuar cumpliendo una condena de 20 años por los delitos que se acusan desde 2021. Los jueces determinaron que había engañado a adolescentes para que fueran abusadas sexualmente por Epstein, su novio.

Su juicio incluyó relatos de explotación sexual de niñas de tan solo 14 años, narrados por cuatro mujeres que describieron haber sufrido abusos durante su adolescencia en las décadas de 1990 y principios de la década de 2000 en los hogares que tenía en propiedad Epstein.

