Liberan al salvadoreño Kilmar Ábrego García de una cárcel de EE.UU

Queda liberado Kilmar Ábrego García. El salvadoreño ha sido puesto en libertad este viernes de una cárcel de Tennessee, a la espera que se desarrolle un juicio por cargos federales de tráfico de personas y un proceso de deportación.

Todo ello después de que el Gobierno del presidente Donald Trump se viera obligado a regresarlo a EEUU, detallaron sus abogados.

Según recoge Reuters, el salvadoreño fue deportado a su país el 15 de marzo, a pesar de una sentencia de un tribunal de inmigración de 2019 que lo impedía por parte de bandas. En junio, fue trasladado a EEUU para enfrentarse a cargos penales por tráfico de personas migrantes que vivían de forma ilegal en el país.

