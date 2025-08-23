Correos suspende temporalmente el envío a EE.UU. de paquetes inferiores a 700 euros por los aranceles de Trump

La empresa postal española Correos se ha visto obligada a tomar la decisión de paralizar, desde el 25 de agosto, el envío de paquetes de bajo valor desde España a Estados Unidos y Puerto Rico.

Esta decisión surge después de que Estados Unidos comunicara el pasado 15 de agosto, con apenas dos semanas de margen, la eliminación del régimen aduanero especial que permitía el envío de paquetes sin aranceles.

Esta medida afecta en específico a los envíos comerciales cuyo valor sea igual o inferior a 800 dólares, que equivale a 681,5 euros. Estos son conocidos como paquetes 'minimis'.

La brevedad del plazo otorgado por las autoridades estadounidenses ha sorprendido tanto a Correos como a otros operadores postales europeos, que ahora tendrán que adaptar urgentemente sus procesos logísticos y sistemas de control aduanero.

La compañía ha justificado esta paralización temporal de envíos como una medida preventiva "en aras de proteger el interés de los clientes" y evitar así posibles retenciones o problemas en el proceso de entrega.

Esta modificación normativa afectará de forma considerable al comercio electrónico transatlántico, en particular a las pequeñas y medianas empresas españolas que exportan productos de bajo valor al mercado estadounidense. A partir del 29 de agosto, con la eliminación de las exenciones vigentes, todos los envíos comerciales estarán sujetos al pago de aranceles en función del origen y el valor del producto.

Excepciones y alternativas

Aunque se ha decretado una suspensión general, Correos ha establecido varias excepciones relevantes que permiten mantener ciertos tipos de envío. Las cartas y documentos sin valor comercial seguirán tramitándose con normalidad, al igual que los libros, que continúan recibiendo un trato preferente conforme a las normaivas postales internacionales.

También se premitirá el envío de regalos entre particulares, siempre que su valor no supere los 100 dólares (equivalente a 85,2 euros) y quede claro que no tienen finalidad comercial. Esta diferenciación entre envíos personales y comerciales será determinante para establecer qué paquetes pueden acogerse a las condiciones previas.

Los usuarios que deseen enviar paquetes afectados por esta nueva regulación tienen como plazo límite el 24 de agostopara hacerlo bajo el marco actual.

A partir del lunes 25, cualquier envío con carácter comercial dirigido a Estados Unidos o Puerto Rico deberá cumplir con la nueva normativa arancelaria, lo que supondrá costes adicionales tanto para el remitente como para el destinatario.

Correos ha subrayado que esta medida no es exclusiva de España, sino que se aplica a todos los operadores postales europeos, incluidas grandes compañías como DHL. La empresa ha manifestado su compromiso de colaborar estrechamente con sus socios internacionales para restablecer el servicio lo antes posible, y continuará informando puntualmente a sus clientes sobre cualquier novedad en el proceso de adaptación a la normativa estadounidense.

