Vídeo | El brutal derrumbe de un puente que ha dejado 12 muertos y 4 desaparecidos

Un puente en construcción se ha desplomado en China. Los hechos al noreste del país. Al menos han muerto 12 personas y 4 desaparecidos. Todo apunta a que el fallo vino de los anclajes.

Según ha informado la Televisión Central de China y recoge la 'CBS News', se han desplegado hasta 91 vehículos de rescate, 27 embarcaciones, incluyendo un helicóptero y 806 efectivos para apoyar las labores de búsqueda. El puente se trataba de la línea férrea Sichuan-Qinghai, detallas People's Daily. Se trataba del primer puente ferroviario con arco de acero del país que cruzaba el río Amarillo.

