La madre de Hugo Chávez le desea una pronta recuperación a su hijo

La madre del presidente venezolano, Hugo Chávez, ha deseado una pronta recuperación a su hijo, ingresado en la capital cubana, La Habana, desde el pasado 11 de junio, cuando fue intervenido de urgencia por un absceso pélvico.

"Un saludo y la bendición para mi hijo querido, que el poder de Dios bendito me lo sane rápido y me lo traiga", ha dicho Elena, Frías, en un encuentro con militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En la misma línea, ha expresado su agradecimiento a todos aquellos que han trasladado su solidaridad al presidente. "Cariños y todo para los que están con mi hijo, que Dios me los bendiga", ha manifestado, en declaraciones recogidas por el diario 'El Universal'.

Esta es la primera vez que un familiar del presidente se pronuncia sobre su estado de salud, aunque una hija y tres nietos fueron a visitarle el pasado sábado, según anunció él mismo a través de su cuenta de Twitter. Desde que Chávez fuera operado los rumores sobre la enfermedad que padece han ido en aumento. Por ello, hace unas horas el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto, ha desmentido que padezca cáncer, al tiempo que ha adelantado que volverá al país el próximo 5 de julio.