Las lluvias no cesan en Tailandia después de cuatro meses

Decenas de miles de tailandeses se encuentran literalmente. con el agua al cuello. Y es que tres cuartas partes de este país asiático han quedado inundadas tras los monzones más lluviosos de los últimos 50 años. Pese a que el cielo ha dado una tregua y los equipos de salvamento se emplean a fondo, en muchas ocasiones la desesperación por huir, da grandes sustos. Por fortuna, el agua sirve de colchón en algunas ocasiones,aunque no todos han tenido tanta suerte, ya que 300 personas han fallecido y los daños materiales son incalculables.

"Ha sido espantoso. En toda mi vida había visto algo semejante. Ha vuelto a llover esta mañana y el nivel ha subido un metro más". Una tragedia, que algunos turistas viven de manera diferente.

"No. No estamos preocupados. Ayer hablamos con España y sabemos que hay más lluvia, pero en un principio pensamos que no hay porqué preocuparse".Los 12 millones de habitantes de Bangkok también han padecido ese miedo. Diques, barreras... incluso se ha intentado frenar la corriente colocando centenares de embarcaciones. Un método poco ortodoxo, pero que ha conseguido desviar el caudal hacia el océano y salvar esta megalópolis, al menos de momento, ya que la previsión anuncia más lluvia para los próximos días.