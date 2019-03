"Este país me ha tratado muy bien siempre y no le quiero fallar"

Viven en Japón desde hace años, pero su historia y su vida ha cambiado desde el pasado viernes. "Yo estaba residiendo en Tokio, pero anoche conseguí llegar a Osaka en un autobús nocturno. Donde yo trabajo, el edificio está completamente cerrado", comenta un joven español.

"A lo mejor yo soy un insconsciente, pero este país me ha tratado muy bien desde el principio y tengo un trabajo en el que cuentan conmigo, por lo que no les quiero fallar", cuenta Jose.

La historia de Ana es distinta. Ella quiere volver a España pero no puede, en su trabajo no le permiten coger días de vacaciones y no quiere arriesgarse a perder el empleo. "A no ser que haya una orden oficial de la embajada española para que me vaya, no puedo hacer nada".