La "reina de la ketamina" se declara culpable de la muerte del actor Matthew Perry: ¿Por qué?

La "reina de la ketamina". Según los fiscales federales, Sangha distirubía sustancias ilícitas desde un inmueble en el norte de Hollywood. Vendía ketamina, metanfetaminas y otras drogas de diseño. Sus clientes, de alto poder adquisitivo, estaban vinculados al mundo del cine. Las denuncias señalan que Sangha era la fuente de la ketamina que propició la trágica sobredosis del actor Matthew Perry en octubre de 2023.

En octubre de 2023 vendió 51 frascos de ketamina a través de intermediarios. Estas dosis llegaron finalmente al actor, quien las consumió mediante inyecciones administradas por su asistente personal, Kenneth Iwamasa. Los agentes federales hallaron en la residencia de la acusada lo que describen como un “emporio de venta de drogas”, con decenas de frascos de ketamina, pastillas de metanfetamina, psilocibina, cocaína y medicamentos obtenidos de forma fraudulenta. Además de su implicación en este caso, Sangha está vinculada a otro desenlace fatal: en 2019 suministró ketamina a un individuo llamado Cody McLaury, quien murió por sobredosis pocas horas después.

Acuerdo judicial

Sangha siempre ha negado su vinculación con el actor. Pero, según Reuters, la acusada habría aceptado declararse culpable de cinco cargos federales: entre ellos, distribución de ketamina resultando en muerte y mantener un local relacionado con drogas. El acuerdo de culpabilidad se concretó como parte de un pacto con fiscales federales. Sangha se podría enfrentar a una pena de hasta 20 años por mantener un local dedicado a drogas, 15 años más por distribución de ketamina y otros 10 años adicionales por cada cargo restante. En total 45 años aunque los fisales quizás podrías suavizar dicha condena.

Muerte en el jacuzzi

Matthew Perry fue hallado inconsciente en el jacuzzi de su residencia en Pacific Palisades, Los Ángeles, el 28 de octubre de 2023. El cuerpo fue encontrado inconsciente por un testigo. Los bomberos que acudieron al lugar declararon que el actor ya se encontaba muerto a su llegada. La causa oficial de la muerte fue “efectos agudos de la ketamina”, y fue clasificada como accidental por intoxicación. Se cree que Perry perdió la conciencia y cayó en el agua del jacuzzi, falleciendo ahogado.

La ketamina es un anestésico disociativo que tiene algunos efectos alucinógenos. Su consumo altera los sentido y hace que se pierda el contral. Se utiliza como anestésico inyectable en humanos y animales para que no sientan dolor. Solo debe ser administrada por un médico y los pacientes que la han tomado deben ser supervisados por un profesional debido a sus posibles efectos secundarios y nocivos.

Sangha es una de cinco personas acusadas en la muerte del actor. Los cinco se han declarado culpables.

