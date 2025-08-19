Maduro moviliza a 4,5 millones de milicianos ante el creciente interés de EE.UU. de capturarle

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado el despliegue de 4,5 millones de milicianos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el país que formarán parte de un plan de paz para "derrotar de nuevo" al "imperialismo" de Estados Unidos.

"El imperio ha enloquecido y ha renovado sus amenazas a la paz y la tranquilidad de Venezuela como un refrito podrido", ha señalado en un acto retransmitido por la televisión nacional, donde ha avanzado con vehemencia que estarán preparados para enfrentarse a cualquier forma de desestabilizarles.

Esta ha sido la respuesta del líder venezolano al anuncio de Estados Unidos de aumentar la recompensa a cualquier ciudadano que dé información que lleve a su captura. La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, informó hace un par de semanas que duplicaban la cuantía hasta los 50 millones de dólares, la más alta de la historia.

Esta recompensa iguala a la que ofrecieron por Osama Bin Laden, el líder fundador del grupo terrorista Al Qaeda e impulsor de los atentados del 11S; y por el presidente iraquí Saddam Hussein en 2003.

Estados Unidos le acusa de narcotráfico

"Armas y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela (...) Misiles y armas para la clase trabajadora, para que defienda nuestra patria", ha pedido Maduro. Está acusado de narcotráfico y terrorismo por Estados Unidos y desde la Casa Blanca le vinculan con el cartel de los Soles.

El chavismo lo niega y anticipa que defenderán "sus mares, sus cielos y su tierra" y que "ningún imperio vendrá a tocar el suelo sagrado de Venezuela, ni debe tocar el suelo sagrado de Sudamérica".

Unas declaraciones del presidente Maduro que responden también a que Estados Unidos ha comenzado a desplegar a 4.000 agentes, principalmente infantes de Marina, en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico, además que reforzó su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles, según ha informado EFE.

