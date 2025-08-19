Portugal en llamas: Un bombero fallecido, otro en estado crítico y 64.000 hectáreas arrasadas en 48 horas

Portugal se encuentra viviendo una de sus peores crisis medioambientales en años. En apenas 48 horas los incendios han arrasado 64.000 hectáreas, lo que ha elevado el total de 2025 a más de 216.000 hectáreas por encima de la media anual que se ha registrado en el país. El fuego está avanzando de forma descontrolada, rodea aldeas enteras y está obligando a cortar carreteras, mientras que miles de vecinos se están sintiendo indefensos ante la virulencia que adquieren las llamas.

Un bombero ha fallecido y otro permanece en estado crítico. El suceso ha ocurrido mientras ambos se encontraban participando en las labores de extinción de los fuegos activos del país. En estos momentos hay más de 4.000 efectivos desplegados por todo el territorio, aunque a pesar de ello los medios están resultando insuficientes ante la gravedad y magnitud de los focos.

El Gobierno de Portugal ha decidido activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil, lo que esta permitiendo que se produzca el envío de apoyo de nivel internacional, como es el caso de los dos hidroaviones que han llegado desde Suecia para colaborar en los focos activos.

Por su parte, el primer ministro, Luis Montenegro, se ha reunido de urgencia en su gabinete para evaluar la situación a la que se enfrenta su país y finalmente ha declarado que: "esta es una lucha de país, estamos en guerra y necesitamos ganarla", además de que: "debemos ser prudentes y respetar a quienes velan por nuestra seguridad".

Focos activos

El incendio que está afectando a Guarda, que linda en la frontera con Salamanca, está en el punto de mira dado que es de especial preocupación por su rápida propagación. Pero también el que se encuentra en Freixo de Espada à Cinta, que se sitúa muy próximo a la frontera española.

Actualmente, la situación se está complicando debido a las condiciones meteorológicas extremas que se están produciendo y que dificultan las labores de extinción y han llevado a la obligación de prorrogar el estado de alerta en todo el país hasta el miércoles.

Mientras tanto, los vecinos continúan en la lucha por defender sus casas con los medios improvisados que consiguen, aunque se encuentran muy afectados, y en declaraciones a Antena 3 Noticias han confesado que: "no hay palabras, nadie nos ayudó, solo los amigos y los pocos que estamos aquí".

