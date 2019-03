El ‘Día de partida’ acaba sin cambios para Mubarak y los opositores no abandonan

En la céntrica plaza cairota continúan concentrados cientos de miles de personas, desafiando el toque de queda impuesto por el Gobierno. Durante los últimos días se han registrado enfrentamientos entre los manifestantes y los partidarios de Mubarak.



De manera puntual se escuchan disparos de armas de fuego, sin que se conozca de dónde provienen.



"Mubarak se debe ir, Mubarak se debe ir" y "Agárrate a tu tierra, Dios está con nosotros", han sido los gritos escuchados, llamando a la gente a las barricadas alrededor de la plaza, mientras que a través de los altavoces se han emitido canciones patrióticas.



Las imágenes de televisión muestran a la gente dando vueltas en la plaza, aunque no hay señales de violencia.

Negociación de EEUU

Funcionarios de Estados Unidos y Egipto están negociando la salida de Mubarak. El plan cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas egipcias y consiste inicialmente en que Mubarak ceda el poder a su vicepresidente, Omar Suleiman, para que encabece un gobierno de transición, asegura la edición digital de The New York Times, que cita fuentes oficiales estadounidenses y diplomáticas árabes.

Mubarak ha rechazado por el momento las peticiones para su salida inmediata del poder. El vicepresidente Suleiman, que cuenta con el respaldo del jefe de las Fuerzas Armadas egipcias, Sami Enan y del ministro de Defensa, Field Marshal Mohamed Tantawi, iniciará de inmediato un proceso de reforma constitucional, según el plan revelado por The New York Times. La propuesta también supone que el Gobierno de transición convoque a una amplia gama de grupos de oposición, incluidos Los Hermanos Musulmanes, la principal fuerza opositora en Egipto.

El objetivo es abrir el sistema electoral del país, con el esfuerzo de convocar elecciones libres y justas en septiembre próximo. Altos funcionarios estadounidenses dijeron a The New York Times que la propuesta es una de varias opciones que se discuten con altos funcionarios egipcios próximos a Mubarak, aunque no con él directamente, en un esfuerzo para convencerlo de que se vaya.

Los funcionarios advirtieron que el resultado depende de varios factores, entre ellos la evolución de las manifestaciones en las calles de El Cairo y otras ciudades egipcias. Algunas de las fuentes consultadas por el diario insistieron en que no existen pruebas de que ni Suleiman ni las Fuerzas Armadas estén dispuestos a abandonar a Mubarak. Se espera que las protestas se intensifiquen mañana viernes, en un día bautizado por los opositores al régimen de Mubarak como "el día de la partida".