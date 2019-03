David Cameron no descarta el despliegue del ejército en un futuro para pacificar las calles

El primer ministro británico, David Cameron, ha elogiado este jueves la actuación de la Policía en los disturbios que ha vivido el país en los últimos días y ha descartado por el momento el despliegue del Ejército para ayudar a contener a los alborotadores y saqueadores.

El "premier" hizo una declaración ante el Parlamento británico, reunido en sesión extraordinaria por la ola de violencia iniciada en Londres el pasado sábado y que en días pasados se extendió a otras ciudades inglesas, con alrededor de 1.500 detenidos.

En su comparecencia en la sesión parlamentaria de la Cámara de los Comunes, Cameron ha insistido en que "nada está fuera de la mesa" respecto a las tácticas a emplear para contener los disturbios, como el uso de pelotas de goma, ya autorizado, o cañones de agua, que no ve "necesarios" por ahora. En cuanto al despliegue de soldados, ha coincidido con la Policía en que ahora no sería adecuado, pero no lo ha descartado en un futuro.

El primer ministro, que ha considerado que la muerte del joven Mark Duggan por un disparo de la Policía ha sido una "excusa" aprovechada por "bandas de oportunistas", ha informado de que los 10.000 agentes de refuerzo desplegados en Londres se mantendrán durante el fin de semana.

En otro orden de cosas, ha prometido que todas las personas que han perdido sus viviendas y los propietarios de negocios afectados recibirán indemnizaciones incluso si no tenían un seguro y ha explicado que el plazo para solicitar las ayudas se ampliará de los catorce días actuales a 42.

También ha asegurado que "la respuesta a los criminales ha comenzado", el gobierno no parará hasta "identificar, perseguir y atrapar" a los resposables de los incidentes que comenzaron el pasado sábado en Tottenham.