¿Cómo se vive la Navidad en Roma, Nueva York, Pekín o Bruselas?

Primeras navidades del Papa Francisco en Roma y prometen ser multitudinarias. El Santo Padre pondrá su sello de sobriedad y cercanía a la gente. Para empezar regalará tarjetas telefónicas y de transporte a los pobres de la capital italiana.



En Nueva York lo más singular es visitar el Rockefeller centeR, donde está el árbol de Navidad más fotografiado del mundo. También se puede practicar el patinaje en una de las pistas de hielo más famosa del mundo.



En China la Navidad no es una fecha marcada en el calendario como festiva ni tampoco forma parte de la tradición cultural del país. Sin embargo desde los años 90 se ha adoptado la decoración occidental. Unos motivos que captan la atención de los visitantes y los ciudadanos. Los centros comerciales utilizan las luces y al decoración para impulsar sus ventas.



En Bélgica no puede faltar el típico mercadillo navideño donde comer, beber, comprar... o patinar sobre hielo. Son noches de frío que se pasan tomando el tradicional vino caliente. Y como no con la cerveza, con algunas ediciones navideñas de las mismas.