Muere un niño de 3 años de sepsis "agarrado a la mano de su madre" tras darle el alta con una "infección de oído"

El pequeño Theo Tuikubulau era un "niño feliz, cariñoso y afectuoso", tal y como ha descrito su madre, precisa 'The Sun', pero su vida se truncó el 8 de julio de 2022, cuando murió agarrado a la mano de su madre por sepsis, dos días después de su primera visita al hospital. Su historia estremece. Los médicos le enviaron a su casa con una "infección de oído".

Según precisa el medio citado, el tribunal forense de Exeter fue informado de que un médico del Hospital Derriford en Plymouth creía que Theo tenía una infección de oído, por lo que le dio el alta para que regresara a su casa en Torpoint, Cornwall, el 7 de julio. El pediatra, el Dr. Andy Robinson, explicó que la condición de Theo empeoró rápidamente cuando regresó al hospital.

La madre notó que el pequeño no se encontraba bien

El 5 de julio, Kayleigh contactó con los médicos tras percatarse de que Theo "no se sentía bien", tenía "mocos en la nariz" y "síntomas parecidos a los de un resfriado". No había disponibilidad de ambulancias, por lo que no fueron al hospital y fue la propia madre quien le dio algún medicamento.

Al día siguiente, llevaron al niño a Urgencias, pues había desarrollado un sarpullido con forma de "punto rojo" en el pecho, fiebre alta de 40,2 °C y dificultad para respirar. Según lo describió la madre, al pequeño le costaba respirar. Entonces, un médico le dijo que Theo, que no había bebido ni orinado en todo el día, tenía una infección de oído.

"Creí en lo que decían los profesionales"

"Me sentí bien porque creí en lo que decían los profesionales", explicaba según la BBC al jurado. Como el niño no había orinado, fue ingresado en la Unidad de Evaluación Infantil. Poco después, un médico examinó los ojos y los oídos de Theo y le dijo que podía irse a casa sin antibióticos, aunque sin haberle hecho ningún análisis de sangre para confirmar la infección.

A media mañana del 7 de julio, el niño recibió el alta hospitalaria. La madre, según el citado medio, confesó no entender por qué no lo habían dejado hospitalizado.

El menor pasó una noche sin dormir en la cama de su madre y continuó empeorando. A las 9:47 p.m., Kayleigh llamó a una enfermera de la Unidad Infantil, quien le dijo que le diera a Theo bebidas azucaradas.

El menor respiraba con dificultad

El pequeño empezó a tener problemas para respirar, por lo que su madre llamó de nuevo al centro hospitalario, desde donde le dijeron que llamara a una ambulancia de inmediato. El menor ingresó directamente en el hospital en reanimación. "Es muy difícil saber que están trabajando en tu hijo y que están tratando de salvarlo", confesó la madre.

El niño falleció de sepsis

A pesar de los intentos por salvarlo, los médicos dijeron a la familia que no pudieron hacer nada por el pequeño. "Entramos a la habitación, le tomamos la mano y apagaron todo", dijo la mujer.

Finalmente, Theo murió de sepsis, una condición en la que el sistema inmunológico presenta una reacción peligrosa a una infección.

