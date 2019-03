Los ciudadanos de Venezuela saquean una cadena de electrodomésticos por orden de Maduro

Nicolás Maduro ha heredado de Hugo Chávez el tomar decisiones cuanto menos estrambóticas. El presidente de Venezuela ha hecho un anuncio en el que ha ordenado a la población ocupar una cadena de electrodomésticos que, según él, vendía a precios demasiado elevados... y eso ha hecho que diese comienzo el saqueo de dichos almacenes.

No se andó por las ramas Maduro: "He ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precios justos. Todos. Que no quede nada en los almacenes. Ya basta".

Minutos después ha comenzado el saqueo. Grandes multitudes se han concetrado a las puertas de estos comercios, lo que ha hecho necesaria la intervención de las fuerzas de orden público. Los gerentes de esa empresa, además, han sido detenidos acusados de usura.

El líder venezolano ha justificado esta medida por el supuesto sobreprecio de los electrodomésticos en esta cadena. Según Maduro, eran entre un 1000 % y un 3000 % más caros que en otros almacenes.