Berlusconi: "¿Dimitir? ¿Estáis locos?"

El Primer Ministro italiano se siente acorralado por 400 páginas sobre prostitución y abuso de poder.



El sumario que puede acabar con Silvio Berlusconi se basa en conversaciones telefónicas, como la que tiene la consejera regional de Lombardía, supuesta intermediaria de las chicas con una amiga que va a ir a las fiestas de Il Cavaliere:



"Hay de todo. Está la sudamericana que no habla italiano y viene de las favelas, está esa que es un poco más seria, y luego estoy yo que hago lo que hago". "Concentraté en el francés, porque a él le vuelve loco", dice Nicole Minetti.



Según explica, para ser elegida por Berlusconi hay que hacer cosas “inimaginables”. El ex prefecto de Nápoles, invitado en una ocasión, aporta detalles: "Hacían las orgías allí dentro, todas iban sin sujetador, solo las braguitas. Bebían todas, y al final él se quedaba con dos o tres".



Entre las 15 prostitutas y velinas implicadas, había una menor de origen magrebí. Rubi Robacorazones pidió 5 millones de euros al mandatario a cambio de su silencio. "Me ha llamado diciéndome 'Ruby, te doy todo el dinero que quieras, te pago, te hago de oro, pero lo importante es que escondas todo. No digas nada a nadie", asegura.



Para contrarrestar el escándalo, Silvio Berlusconi ha anunciado que tiene novia. La prensa ya ha mostrado una abanico de candidatas. Todas jóvenes y sobradamente preparadas.