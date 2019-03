El autor del atentado de Lockerbie se encuentra en coma en Trípoli

El autor del atentado de Lockerbie de 1996 en el que murieron 270 personas, el libio Abdel Basset al-Megrahi, se encuentra en estado de coma en Trípoli debido al cáncer de próstata que sufre, según informó la cadena estadounidense CNN.

La emisora recoge declaraciones de su hijo, Khaled Elmegarhi, quien dijo que sólo le dan oxígeno y que su padre apenas sobrevive con suero intravenoso. Los familiares de Al Megrahi han denunciado que el exespía libio, cuya última aparición fue en julio pasado en silla de ruedas junto con el dictador libio, carece de atención médica apropiada.

"No hay médico, no hay nadie a quien preguntar. No tenemos línea telefónica para llamar a nadie", se lamentó su hijo. Tras su liberación de la cárcel escocesa donde cumplía condena desde 2001, Al Mehagri fue recibido en agosto de 2009 por las autoridades del régimen del coronel Muamar el Gadafi con honores de héroe en un aeropuerto de Trípoli y con fiestas en las calles, lo que generó la indignación en torno a su puesta en libertad.

El 20 de agosto de 2009, Al Megrahi, condenado por su responsabilidad en el atentado contra un avión de pasajeros de Pan Am sobre la ciudad escocesa de Lockerbie, fue puesto en libertad tras considerarse que le quedaban tres meses de vida a causa de un cáncer de próstata. En EEUU y el Reino Unido han solicitado la extradición de Al Megrahi.

No obstante, el Consejo de Transición Nacional (CTN) libio, que agrupa a la oposición rebelde contra Gadafi, rechazó la semana pasada la entrega del único condenado por el atentado de la localidad escocesa de Lockerbie. "No entregaremos a ningún ciudadano libio a Occidente", aseguró Mohammed al-Alagi, que hacer de ministro de Justicia del CTN, la pasada semana.