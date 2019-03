Alfonso Alonso: "La verdad es un problema para Rubalcaba, no para el PP"

Alfonso Alonso ha comparecido ante los medios tras la junta de portavoces y ha hecho del ataque la forma de pronunciarse ante las últimas informaciones del caso Bárcenas en las que se apunta a presuntos sobresueldos de la cúpula del PP. El portavoz ha comenzado explicando a modo de crítica el "modus operandi del PSOE" sobre el que ha reprochado se basa en "sembrar la insidia" y "no pedir disculpas" añadió.

Con esta acusación el Portavoz del PP en el Congreso de los Diputados ha hecho referencia a las acusaciones vertidas por el PSOE advirtiendo a la ciudadanía que el "Gobierno va a dejar a los parados sin la ayuda", y añade "posteriormente los hechos demuestran que eso es falso, y que no sólo se suprime sino que se prorroga indefinidamente".

Alfonso Alonso ha insistido en que el PP prefiere que investiguen los jueces "nos da más garantía que investiguen los jueces que no que investigue Rubalcaba", al que acusó de no haber explicado que ocurre en Andalucía con la polémica de los ERES. El portavoz ha lamentado que Rubalcaba haya "ligado su futuro político a los papeles de Bárcenas" y además ha asegurado que "la verdad es un problema pra el señor Rubalcaba, no para el PP" ya que a su juicio "estamos asistiendo a un intento de linchamiento del Presidente del Gobierno por parte de la oposición".

Alonso ha valorado en su intervención de manera positiva que Anticorrupción haya citado a declarar a Luis Bárcenas y además ha defendido a la ministra de Sanidad Ana Mato, ante la postura de la socialista Soraya Rodríguez que pidió que dimitiese. Además, el portavoz insistió en que "no escucho las disculpas" del PSOE tras las acusaciones que vierte, dijo.