Moncloa acusa a Vox de "chapotear" en el odio y señala al "silencio cómplice" del PP ante los altercados en Torre Pacheco

La tensión en Torre Pacheco ante los altercados tras la brutal agresión a un vecino de 68 años por parte de tres jóvenes de origen magrebí no desciende. Mientras que este martes se ha conocido la detención de un líder del movimiento supremacista xenófobo 'Deport Them Now UE', quien incitó a hacer una "cacería" a través de las redes sociales contra el colectivo magrebí en la localidad murciana, desde Moncloa acusan a Vox de "chapotear" en el odio, y al PP de un "silencio cómplice".

Con Vox han sido especialmente críticos al considerar que sus declaraciones incitan al odio. En Moncloa señalan que están muy preocupados, que hay que frenar este tipo de discursos, advirtiendo de que esta situación se puede extender a otras zonas del país, al tratarse de grupos muy bien coordinados. Por ello, piden seguir trabajando por una sociedad donde todos los ciudadanos tengan igualdad de derechos y de deberes.

"En ese odio chapotea Vox con el silencio cómplice del PP"

Por otro lado, defienden y apoyan la gestión del ministro Marlaska estos días. Dicen que estuvo pendiente del operativo, al frente del mismo desde el primer momento y durante todas las noches. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que "cuando inoculas miedo, terror, se producen los hechos que estamos viendo. En ese odio chapotea Vox con el silencio cómplice del PP". De esta manera, Alegría se ha mostrado tajante y ha expresado su "rotunda condena" por los altercados en Torre Pacheco.

"Las consecuencias pueden ser absolutamente desconocidas"

"Cuando el odio se ha alimentado a través de las mentiras, se convierte seguramente en el combustible más inflamable que tenemos en estos momentos. Y cuando traficas además con ese odio, las consecuencias pueden ser absolutamente desconocidas", ha advertido la ministra de Educación y portavoz del Gobierno.

López Miras apela a la serenidad

Desde el epicentro del conflicto, el Presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, vuelve a apelar a la serenidad, "viviendo y conviviendo en paz", a la vez que reitera una exigencia al Gobierno: mas efectivos policiales: "Todos para que Torre Pacheco no vuelva a ser otra noche un campo de batalla". López Miras ha insistido en que, si ellos tuvieran la competencia, ya lo habrían hecho, un dardo al Gobierno, dardo al PSOE, desde donde celebran que la Fiscalía haya aceptado su denuncia, y vaya a investigar al líder de Vox en Murcia. José Ángel Antelo, por un posible delito de odio.

Carmina Fernández, portavoz del PSOE en Murcia, ha exigido "que se asuman todas las responsabilidades", mientras Antelo vuelve a señalar a Marlaska como el "primer y último responsable". La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, insiste en que "no nos arrepentimos, es más lo repetimos, el que llegue aquí de forma ilegal será repatriado", unas declaraciones por las que algunos grupos empiezan a abrir otro debate. El diputado de SUMAR, Alberto Ibáñez, señala a la "ilegalización del fascismo de Vox", mientras el Gobierno les responsabiliza señalando al "silencio cómplice del PP", un reproche que los populares les devuelven. Feijóo señala que "en su primer deber que es proteger la convivencia ha fracasado". Les acusan de no estar tomando las medidas oportunas para evitar que lo ocurrido se repita.

