Borja Sémper anuncia que tiene cáncer: "Saldremos adelante"

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha anunciado que sufre cáncer durante una rueda de prensa que ha ofrecido en la propia sede del Partido Popular.

Sémper, que no ha especificado de qué es el tumor que sufre, ha asegurado que "tiene expectativa médica de curación razonable y está en una fase muy primigenia". l dirigente popular ha señalado que el tratamiento "va a hacer que su físico cambie", aunque ha matizado que eso “no es muy relevante”

El portavoz popular ha reconocido no saber todavía concretamente en qué grado afectará esta enfermedad al desarrollo de su trabajo en el Partido Popular, pero si anuncia que reducirá su presencia pública.

"No sé si podré hacer las ruedas de prensa todos los lunes o tendré que atenderos en lunes alternos. Veremos en función de cómo va el tratamiento mi disponibilidad para seguir", ha dicho. En cualquier caso, ha asegurado que todo su esfuerzo estará centrado en curarse.

Ha reconocido que vive este momento con "cierto pudor", quizá por "ser vasco", para hablar de temas personales en público. Aun así, considera que "es uno de los peajes de la política" y ha preferido contarlo directamente: "Es mejor contarlo así, antes de que se cuenten de otra manera y se cuenten mal".

"Saldremos adelante"

"Hace unos días en un chequeo médico rutinario me detectaron un tumor cancerígeno que me va a llevar a someterme a un tratamiento exigente", ha dicho.

Ha asegurado que sus expectativas de curación son "razonables, afortunadamente", y que dedicará todo su "esfuerzo" a curarse.

Ha agradecido el apoyo recibido por parte del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otros dirigentes del partido, destacando su "talla humana" en estos días."Espero que dentro de no demasiado tiempo podamos celebrar una recuperación y podamos celebrar mi curación, entre otras cosas porque la alternativa no me gusta nada", ha declarado. También ha bromeado, señalando que "las preguntas en las ruedas de prensa nunca serán tan complicadas como el reto" al que ahora se enfrenta.

Mensaje de Feijóo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su apoyo público a Borja Sémper tras el anuncio. A través de un mensaje en redes sociales, Feijóo ha señalado: "Uno no elige los golpes de la vida, pero sí cómo los encara". Ha asegurado que Sémper afrontará esta situación con "la valentía que ha marcado toda su vida" y ha recalcado que contará con el respaldo de todos los que lo aprecian.

