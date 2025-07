Sémper explica por qué decidió hacer público su diagnóstico de cáncer: "Contarlo me reconforta"

Borja Sémper, portavoz del Partido Popular y vicesecretario de Cultura del partido, ha concedido este martes su primera entrevista tras anunciar que padece cáncer. Lo ha hecho en Onda Cero, en el programa Más de uno que conduce Carlos Alsina, donde ha reflexionado sobre cómo afronta el diagnóstico, el impacto personal y el papel de la política frente a la enfermedad.

Desde el primer momento, ha agradecido la ola de afecto recibida. "Todo ha sido una ola de afecto y de generosidad por parte de mucha gente", ha reconocido, subrayando que el cáncer "es una de las palabras más malditas" y que, sin embargo, el afecto "reconforta".

Sémper ha relatado cómo decidió hacer público el diagnóstico por iniciativa propia: "Antes de que lo cuente otro y lo cuente mal, es mejor adelantarse y contarlo con naturalidad". Ha insistido en que el objetivo era "quitarle hierro sin frivolizar" y contribuir a que se pueda hablar con más libertad de una enfermedad que afecta a miles de personas.

En sus palabras, "si puedo ayudar a que la palabra cáncer sea menos maldita, merece la pena". Ha afirmado que incluso recurre al humor negro en su círculo íntimo, como forma de aliviar la tensión.

Un proceso marcado por la incertidumbre

El portavoz ha explicado que fue su mujer, Bárbara, quien insistió en que se hiciera pruebas médicas. "Si no llega a ser por ella, probablemente lo habría dejado para después del verano", ha reconocido. El tumor fue detectado durante un chequeo rutinario. A partir de ahí, vivió cinco días "terribles", hasta que le confirmaron que estaba encapsulado y con posibilidades de curación.

Ese mismo viernes comenzaba el Congreso Nacional del PP. "Feijóo sabía que yo estaba con un interés relativo", ha confesado. El líder del PP le animó a priorizar su salud y "ver las cosas paso a paso".

Sémper ha descrito cómo afronta este nuevo escenario, tanto a nivel emocional como familiar. "Mi responsabilidad es ofrecer la información justa para que se sepa qué está pasando". En casa ha tratado de transmitir serenidad a sus hijos: "Papá está enfermo y se va a cortar el pelo; vamos a ver si funciona", ha dicho sobre los más pequeños.

Para los adolescentes, el proceso ha sido más directo: "Ya se enteran, reciben mensajes de sus amigos, pero lo están gestionando bien", ha asegurado.

La política ante la prevención

Durante la conversación, Sémper ha insistido en la necesidad de reforzar las políticas públicas de prevención sanitaria. "Hay que poner todo el esfuerzo en la prevención, en los recursos económicos, en evitar que exista una ruptura de equidad entre quien puede hacerse un cribado y quien no".

También ha valorado la importancia del apoyo psicológico: "Está en perspectiva pedir ayuda profesional si lo necesito. A veces es necesario para que tu cabeza esté centrada".

Sobre el papel de las redes sociales en política, ha advertido de que "neurotizan" y ha defendido la necesidad de mayor naturalidad en el discurso político. "No todo debe medirse. Lo que no voy a permitir es que me insulten", ha afirmado.

Por ahora, mantendrá su papel en el partido con flexibilidad: "Feijóo me ha dicho que iremos viendo. Partido a partido".

