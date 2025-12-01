Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El abogado de Ábalos asegura que lo ve "fuerte" en prisión y que "cuenta con el apoyo de otros presos"

Según el abogado, este primer fin de semana de Ábalos en prisión ha sido bastante tranquilo y ha realizado diferentes actividades.

Luis Chabaneix, abogado de José Luis Ábalos, en el exterior de la prisión de Soto del Real

Alejandro Lorente
Publicado:

El abogado de José Luis Ábalos, Luis Chabaneix, ha visitado este lunes al exministro que entró junto a su exasesor, Koldo García, en la prisión de Soto del Real, Madrid, el pasado jueves. Además, esa no ha sido la única visita que ha recibido hoy Ábalos. Esta mañana se ha entrevistado también con el educador y ha pasado su exnovia Andrea.

Según el letrado, este primer fin de semana del exministro en prisión ha sido bastante tranquilo. Además, ha asegurado que lo ve fuerte, que cuenta con el apoyo de los otros presos y que ha estado realizando diferentes actividades. El que fue ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, ha dedicado su primer fin de semana en la cárcel a leer, caminar e incluso pasar el rato con juegos de mesa.

Koldo García y José Luis Ábalos siguen compartiendo celda y, según trasladan sus abogados, ya prepara el recurso pertinente para tratar de salir de la prisión.

"Lo veo fuerte, la verdad. Muy fuerte, con lo que yo llamaría el ojo de tigre, dispuesto a defenderse. Está teniendo mucho apoyo también por parte de los otros presos", ha indicado Chabaneix en el exterior de las instalaciones.

Ábalos afirma adaptarse a la cárcel

El exministro y ex secretario de Organización del PSOE escribió un mensaje en su cuenta de X, en el que también agradecía el trato por parte de los funcionarios y de otros internos desde su ingreso en prisión.

"Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío. Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar...", afirmó el exministro en su cuenta de la red social X.

Sin embargo, según Instituciones Penitenciarias, ningún preso tiene acceso a Internet, por lo que estaría prestando su cuenta a una persona de máxima confianza.

El exministro actualizó este sábado su cuenta, cuyo nombre ahora es 'En el nombre de Ábalos', en la que se presenta como "Diputado por València". Además, en su descripción se puede apreciar el siguiente texto. "¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable".

