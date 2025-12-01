El Gobierno asciende a general al jefe de la UCO y fuerza el relevo en la unidad que investiga el 'caso Koldo'

El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros el ascenso a general del coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este hecho obligará al relevo del máximo responsable de esta unidad que investiga casos de corrupción como el caso Koldo.

Este relevo ha sido propuesto por el Ministerio del Interior y se elevará este martes al Consejo de Ministros, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Ante las acusaciones de que el Gobierno planeaba "descabezar" a la UCO, el Ministerio del Interior ha defendido en reiteradas ocasiones que el coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, había participado en los cursos de capacitación para el ascenso a la cúspide de la Guardia Civil por voluntad propia y que, por tanto, "tenía derecho a promocionar" si cumplía los requisitos.

Además, desde el Ejecutivo han recordado en respuestas parlamentarias que el ascenso a general ya había ocurrido en otras ocasiones y que esta decisión no supone ninguna interferencia sobre la UCO o cualquier otra unidad de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Grande-Marlaska aseguró que en la UCO "se trabaja con independencia" tras duplicar la plantilla de los agentes

En una comparecencia en el Congreso durante el pasado mes de junio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que bajo su gestión, la UCO había pasado de contar con 300 efectivos a superar los 550 agentes, por lo que se había aumentado su presupuesto.

Tal y como dijo Grande-Marlaska, "eso no es descabezar a la UCO" y aseguró, frente a las críticas de Vox y de PP, que ahora "se trabaja con mayor tranquilidad, independencia y ese destino es más atractivo".

En una respuesta parlamentaria por escrito a una batería de preguntas del PP, el Ministerio del Interior reiteró que no había interferido en investigaciones como las que afectan al exministro Ábalos o al exsecretario de Organización Santos Cerdán, así como tampoco las de la mujer y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No son obligados a promocionar por el Gobierno"

En ese momento, el PP preguntó por el antecesor de Rafael Yuste al frente de la UCO. En concreto, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo quería saber por qué Interior "elimina" la antigüedad en la elección de los oficiales de la Guardia Civil y, en concreto, el "motivo del intento de traslado fuera de España del general Alfonso López Malo".

En aquel momento, el Ejecutivo recordó al Partido Popular que "los mandos de la Guardia Civil tienen derecho a solicitar su promoción, ameritando para ello lo establecido en la normativa, y no son obligados a promocionar por el Gobierno ni por la Dirección General de la Guardia Civil".

De esta forma, el Gobierno lamentaba que el PP partiera de "premisas falsas" al aludir a posibles interferencias por la promoción de mandos policiales para ocupar puestos de libre designación.

Síguenos en nuestro y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.