Cae en Castellón la primera célula terrorista neonazi, preparada para atentar en Europa

Por primera vez en nuestro país se ha detectado una célula que pertenece a 'The Base'. La Base, en castellano, es una organización supremacista creada en 2018 que pretende alcanzar la supremacía blanca a través del terrorismo. Hay constancia de que la organización ha creado una red internacional de células paramilitares que se autopreparan en campos de entrenamiento con el fin de cometer atentados. Las autoridades internacionales han detectado células en la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

El pasado martes, la Policía Nacional detenía en Castellón a 3 personas que formaban parte de esta versión extrema del supremacismo blanco. La Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión de su líder y a todos ellos se les acusa de los delitos de pertenencia a organización terrorista y captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas, así como de tenencia ilícita de armas.

El líder de la célula española estaba en contacto directo con el fundador de 'The Base', que durante el último mes ha realizado un llamamiento para realizar ataques selectivos con la intención de colapsar las instituciones democráticas occidentales.

Acumulaban armas y estaban listos para atentar en España

Los detenidos estaban altamente radicalizados. Habían realizado varios entrenamientos tácticos con técnicas y material paramilitar y utilizaban las redes sociales para enaltecer acciones violentas de otras organizaciones terroristas y para captar nuevos integrantes. La operación policial se ha desplegado tras comprobar un acopio de armamento por parte de la célula y la publicación de su predisposición a atentar, si la organización lo disponía.

Durante los cincos registros practicados en la provincia de Castellón se han intervenido nueve armas, dos de ellas de fuego, munición y más de una veintena de armas blancas. Los agentes también se han incautado de equipamiento táctico militar y de documentación de carácter aceleracionista y supremacista.

La Comisaría General de Información junto con la Brigada Provincial de Información de Castellón han liderado la operación que ha dirigido la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La investigación, que continúa abierta, también ha contado con la participación agentes de EUROPOL.

