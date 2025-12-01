Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Terrorismo

Cae en Castellón la primera célula terrorista neonazi, preparada para atentar en Europa

La Policía detiene a 3 personas que pretendían atacar en instituciones democráticas occidentales.

Cae la primera célula terrorista neonazi

Cae una célula terrorista neonazi, preparada para atentar en Europa | Antena 3 Noticias

Publicidad

Carlos Villán
Publicado:

Por primera vez en nuestro país se ha detectado una célula que pertenece a 'The Base'. La Base, en castellano, es una organización supremacista creada en 2018 que pretende alcanzar la supremacía blanca a través del terrorismo. Hay constancia de que la organización ha creado una red internacional de células paramilitares que se autopreparan en campos de entrenamiento con el fin de cometer atentados. Las autoridades internacionales han detectado células en la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

El pasado martes, la Policía Nacional detenía en Castellón a 3 personas que formaban parte de esta versión extrema del supremacismo blanco. La Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión de su líder y a todos ellos se les acusa de los delitos de pertenencia a organización terrorista y captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas, así como de tenencia ilícita de armas.

El líder de la célula española estaba en contacto directo con el fundador de 'The Base', que durante el último mes ha realizado un llamamiento para realizar ataques selectivos con la intención de colapsar las instituciones democráticas occidentales.

Acumulaban armas y estaban listos para atentar en España

Los detenidos estaban altamente radicalizados. Habían realizado varios entrenamientos tácticos con técnicas y material paramilitar y utilizaban las redes sociales para enaltecer acciones violentas de otras organizaciones terroristas y para captar nuevos integrantes. La operación policial se ha desplegado tras comprobar un acopio de armamento por parte de la célula y la publicación de su predisposición a atentar, si la organización lo disponía.

Durante los cincos registros practicados en la provincia de Castellón se han intervenido nueve armas, dos de ellas de fuego, munición y más de una veintena de armas blancas. Los agentes también se han incautado de equipamiento táctico militar y de documentación de carácter aceleracionista y supremacista.

La Comisaría General de Información junto con la Brigada Provincial de Información de Castellón han liderado la operación que ha dirigido la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La investigación, que continúa abierta, también ha contado con la participación agentes de EUROPOL.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

﻿Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

El PSOE advierte a José Luis Ábalos de que no se dejarán chantajear: "No perderemos un minuto más"

Montse Mínguez, portavoz del PSOE

Publicidad

España

Imagen del expresident, Carlos Mazón

El PP valenciano premia a Mazón con una portavocía en las Corts y cobrará un extra mensual de 634 euros

Luis Chabaneix, abogado de José Luis Ábalos, en el exterior de la prisión de Soto del Real

El abogado de Ábalos asegura que lo ve "fuerte" en prisión y que "cuenta con el apoyo de otros presos"

Cae la primera célula terrorista neonazi

Cae en Castellón la primera célula terrorista neonazi, preparada para atentar en Europa

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón
DANA

El jefe de gabinete de Mazón asegura que el día de la DANA "no se conocía que nada extraordinario estuviera sucediendo"

Montse Mínguez, portavoz del PSOE
Caso Koldo

El PSOE advierte a José Luis Ábalos de que no se dejarán chantajear: "No perderemos un minuto más"

Juan Carlos I sorprende al difundir un vídeo dirigido a los jóvenes españoles: "Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe"
Rey emérito

Juan Carlos I sorprende al difundir un vídeo dirigido a los jóvenes españoles: "Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe"

El emérito alaba la Transición y anima a los jóvenes a conocer la historia de España "sin distorsiones interesadas" a solo dos días de que se publique su libro de memorias en nuestro país.

Imagen de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
Caso Koldo

El Gobierno asciende a general al jefe de la UCO y fuerza el relevo en la unidad que investiga el 'caso Koldo'

El coronel Rafael Yuste será nombrado general y dejará vacante su puesto actual.

El Supremo decide hoy si Ábalos y Koldo siguen en libertad o van a prisión

Koldo señala una supuesta contraprestación a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa: "Acabaron en un millón de euros"

Santos Cerdán

El PP cita a Santos Cerdán el 17 de diciembre en la comisión del caso Koldo en el Senado

Imagen del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a su salida del Juzgado de Tafalla

Santos Cerdán dice que dará explicaciones "a su debido tiempo" tras comparecer en el juzgado de Tafalla

Publicidad