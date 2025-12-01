El PP valenciano premia a Mazón con una portavocía en las Corts y cobrará un extra mensual de 634 euros

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha sido nombrado portavoz de la comisión de Reglamento de Les Corts Valencianes, con una asignación mensual extra de 634,27 euros, según las tablas retributivas de diputados del 2024. Esto serían unos 8.879,78 euros más al año en bruto.

El escrito se ha registrado a las 13.32 horas de este lunes en Les Corts, precisamente, un día antes de la toma de posesión de Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón como jefe del Consell. Mazón, sin embargo, mantiene su acta de diputado en la cámara.

De este modo, en la comisión de reglamento los populares han informado de la baja de Eduardo Dolón y del alta de Carlos Mazón, que pasa a ejercer la portavocía del grupo. Mientras, en la comisión de gobierno interior se informa de la baja de Juanfran Pérez Llorca y le sustituye el nuevo síndic, Nando Pastor.

Por otra parte, en la Diputación Permanente cursa baja Pérez Llorca como titular, a quien le sustituye también Pastor y José Juan Zaplana como suplente, al que releva Pérez Llorca.

Críticas del PSPV y Compromís

El nombramiento de Mazón ha sido comunicado por el nuevo síndic del PP en el parlamento autonómico, Nando Pastor, a la Mesa de Les Corts, según el escrito difundido por el portavoz socialista en la cámara, José Muñoz, en su cuenta en la red social X.

En dicho vídeo, Muñoz lamenta que el nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en lugar de exigirle el acta de diputado a Mazón, le "premia" haciéndole portavoz de la Comisión de Reglamento. Tal y como dice Muñoz en el vídeo, le ha declarado portavoz "para que pueda cobrar un plus salarial". Para Muñoz, esto es una "curiosa forma de pedir perdón a las víctimas de la DANA".

Ante esta situación, ha reclamado a Llorca que, si quiere pedir perdón a las víctimas de la DANA, como manifestó en su investidura, "lo haga con hechos y exija el acta" a Carlos Mazón "para que vaya a declarar ante la jueza" que investiga la gestión de la DANA.

Por otro lado, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado también de "vergüenza" el nombramiento de Mazón en la portavocía de la Comisión de Reglamento, que le permitirá ingresar unos 8.879,78 euros más al año en bruto. Asimismo, la portavoz adjunta, Aitana Mas, ha calificado la decisión de "otra indecencia" más.

Según Mas, Mazón "no solo tuvo la cara dura de quedarse como diputado para no poder comparecer, para seguir blindado y aforado, sino que ahora además retuerce el reglamento para poder cobrar más siendo nombrado portavoz de una de las comisiones".

Mas ha manifestado que desde Compromís no comparten ese "compromiso y actitud" que va "en detrimento de la política y de lo que se supone que tiene que ser y por quién tiene que ejercerla, que es gente honrada y honesta que mire por el beneficio de sus ciudadanos y no por el suyo propio".

Del mismo modo, ha detallado que "siempre vamos a tener a Mazón en esa figura de la indecencia".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.