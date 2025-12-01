El instituto de una de las dos menores fallecidas en Jaén tenía abierto el protocolo de autolesiones

Mientras se sigue recabando datos e información acerca de la muerte de dos chicas menores en el parque de la Concordia de Jaén este pasado sábado, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha emitido un comunicado sobre el caso.

"Evitar especulaciones"

Además de trasladar el pésame a familia y amigos, en la nota se invita a no especular con las posibles causas del fallecimiento tras haberse valorado desde ciertos ámbitos que podían haberse suicidado: "Hay que evitar especulaciones mientras se desarrolla la investigación por parte de la Policía, que será la que esclarezca las circunstancias que hayan podido concurrir en esta tragedia. La Consejería ruega máxima prudencia y tranquilidad".

Amigos y compañeros de las dos menores aseguraron en las últimas horas que ambas habrían sufrido acoso escolar recientemente en el centro IES San Juan Bosco de Jaén, algo que niega el centro. La Consejería, por su parte, ha confirmado que una de ellas estaba cursando actualmente un ciclo medio de Formación Profesional, pero que la otra menor fallecida, pese a matricularse en el centro, se dio de baja en septiembre de este año.

El anterior instituto "mantuvo abierto un protocolo de autolesiones"

En la nota se informa que esta chica cursó sus estudios el año pasado en el centro El IES Santa Catalina, el cual "mantuvo abierto un protocolo de autolesiones y adoptó las medidas correspondientes, dando seguimiento a las actuaciones llevadas a cabo en el IES El Valle con anterioridad, con intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar, así como en el ámbito familiar".

Se investiga si una de ellas indujo al suicidio a la otra

Por otra parte, después de que la Policía Nacional confirmara que la primera inspección ocular no indica signos de violencia externa, ahora están tratando de averiguar si fue una de las menores la que indujo a la otra a acabar con su vida para hacerlo juntas. También se investigan tanto los móviles, como los mensajes que ambas dejaron a sus familias antes de autolesionarse.

El padre de una de ellas niega el suicidio: "Estaba en su mejor momento"

Incluso el padre de una de las dos menores ha alegado este lunes en 'Espejo Público' que no se trata de un suicidio: "Puedo garantizar por mi vida que esto no es un suicidio, no sufría bullying", apostillaba. "Ella jamás pensaría en suicidarse, estaba en su momento más feliz", rechaza el padre

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.