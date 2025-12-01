Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El PSOE advierte a José Luis Ábalos de que no se dejarán chantajear: "No perderemos un minuto más"

Los populares tachan al Ejecutivo de “mafia” tras las acusaciones lanzadas por el exministro

Montse Mínguez, portavoz del PSOE

El PSOE advierte a Ábalos que no se dejarán “chantajear” | EFE

Cristina Navarro
Publicado:

Han pasado cinco días desde que el exministro, José Luis Ábalos, y el que fue su asesor, Koldo García, ingresaron en prisión preventiva y el presidente del Gobierno sigue sin pronunciarse. Esta mañana Pedro Sánchez ha presidido la Ejecutiva en Ferraz, donde los socialistas relativizan lo ocurrido. “No nos vamos a dejar chantajear por nadie, tolerancia 0, transparencia total y no vamos a perder ni un minuto desmintiendo falsedades”, ha asegurado la portavoz socialista, Montse Mínguez, en relación a las acusaciones lanzadas por ambos en los últimos días en medios de comunicación.

Los socios presionan al PSOE

Esas informaciones empiezan a incomodar a algunos de los partidos que integran Sumar. El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez ha pedido hoy a Sánchez dar explicaciones. “El presidente del Gobierno llega tarde, tiene que espabilar porque se nos puede terminar a todos la paciencia”, ha advertido Ibáñez. “Intentamos enterarnos por prensa de cuestiones que deberíamos enterarnos directa por parte del Gobierno o del PSOE”, ha reprochado.

Muy distinto ha sido el tono del ministro de Cultura y portavoz de la formación, Ernest Urtasun, que se ha mostrado menos exigente con su socio de Gobierno. “Ya ha dado todas las explicaciones y hasta donde sabemos no hay ninguna investigación en curso que le afecte”, ha declarado.

Desde Sumar urgen a desplegar las medidas anticorrupción anunciadas y apelan al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. “¿Cuándo va a levantar el veto a la creación de una oficina Anticorrupción? Le exigimos que deje de bloquear las medidas”, ha insistido Urtasun.

El PP habla de “mafia”

Desde el PP también han entrado a valorar las noticias publicadas. “Un comportamiento propio de la mafia, uno más. Esto es todo lo que queda del sanchismo, un espectáculo lamentable que ha llevado a tres de sus cuatro padres fundadores a prisión”, ha criticado el secretario general del PP, Miguel Tellado

El Partido Popular congregó este domingo en Madrid a miles de personas para protestar contra la corrupción y el Gobierno. Una movilización a la que acudieron, además de Feijóo, los expedientes José María Aznar y Mariano Rajoy y casi todos los líderes territoriales. “Lo que ocurrió ayer es una clara muestra del hartazgo que hay en la sociedad española”, ha asegurado la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra en una entrevista a Espejo Público.

