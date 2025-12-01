Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El PP cita a Santos Cerdán el 17 de diciembre en la comisión del caso Koldo en el Senado

La oposición también hará comparecer a Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos que ha denunciado que "Cerdán le ofreció un cheque en blanco" a su padre "en nombre" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de Antonio Hernando, exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia.

Santos Cerdán

El PP cita a Santos Cerdán el 17 de diciembre en la comisión del caso Koldo en el Senado | EFE

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado que forzará la comparecencia de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo el próximo 17 de diciembre.

La oposición también buscará la comparecencia de Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos que denunció en una entrevista en 'El Mundo' que "Cerdán le ofreció un cheque en blanco" a su padre "en nombre" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y de Antonio Hernando, exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia que se reunió con Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE que lideró una presunta operación de desprestigio contra jueces, fiscales y agentes de la UCO.

"El PP va solicitar la comparecencia de tres piezas clave de los tejemanes de la corrupción sanchista: Santos Cerdán, Víctor Ábalos y Antonio Hernando. Los tres estarán en la comisión del Senado rindiendo cuentas de todo lo que saben", ha dicho Tellado en una rueda de prensa en la sede del PP.

Cerdán tendrá que explicar el cheque en blanco

El número dos del PP ha señalado que Cerdán tendrá que explicar el "cheque en blanco" que "en nombre del Gobierno ofreció a Ábalos para que no contara los secretos del sanchismo", en referencia a las revelaciones que el diario El Mundo ha hecho hace unas horas. Además, ha dicho que quiere que "clarifique las comisiones del 2% en obras públicas".

No descarta citar a Begoña Gómez

Además, Tellado ha señalado que el PP también citará a Víctor Ábalos para explicar "la oferta de trabajo en la consultora de la mano derecha de Zapatero", en alusión a Acento, y que llamará a "otro trabajador de esa consultora, Antonio Hernando, que se interesó por la red de prostíbulos del suegro" de Pedro Sánchez.

Asegura también que el PP no descarta citar tampoco a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, en la citada comisión del Senado, remarcando que el "sanchismo empieza a cantar" y el PP va a "subir el volumen" para que España escuche la "traviata sanchista".

Santos Cerdán comparece en el juzgado de Tafalla

Este mismo lunes, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha acudido a primera hora a firmar al juzgado de Primera Instancia de Tafalla para cumplir con la medida cautelar de firmar cada 25 días tras su salida de prisión. Cerdán, que está viviendo en su residencia de Milagro desde que saliera de la cárcel de Soto del Real el pasado 19 de noviembre, se ha desplazado en coche a la localidad de Tafalla, donde el Tribunal Supremo le autorizó a acudir a firmar tras denegarle hacerlo en el juzgado de paz de Milagro.

Santos Cerdán no ha contestado a las preguntas de los periodistas que esperaban su llegada y se ha limitado a señalar que lo hará "a su debido tiempo".

Uno de los hijos de Ábalos: "Cerdán le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente"

