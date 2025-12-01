Juan Carlos I sorprende al difundir un vídeo dirigido a los jóvenes españoles: "Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe"

Juan Carlos I ha grabado un vídeo a los españoles alabando la Transición y pidiendo apoyar su hijo, el Rey Felipe VI, en su "duro trabajo de unir a todos los españoles".

El vídeo dura aproximadamente minuto y medio. En él, aparece el emérito con una bandera de España de fondo animando a los jóvenes españoles a conocer la historia reciente de nuestro país "sin distorsiones interesadas".

"Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España", dice Juan Carlos I al inicio del vídeo.

"Os pido que apoyéis a mi hijo"

"Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos, conseguimos hacer una Transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas, en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar. Pero con la generosidad y el esfuerzo de todos, logramos que este país sea lo que es hoy", señala el emérito, que finaliza pidiendo apoyo al rey Felipe VI.

"Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles, y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme, un fuerte abrazo", finaliza Juan Carlos I.

Desde Zarzuela aseguran que no sabían nada de la grabación de este vídeo y que nadie les había avisado. Fuentes cercanas reconocen que no lo ven necesario ni oportuno. Además, dicen no entender el objetivo del mensaje.

Dos días antes de publicar sus memorias

El vídeo, que simboliza algo inédito hasta ahora, ha sido distribuido por el emérito tan solo 48 horas antes de que se publique en España su libro de memorias bajo el nombre de 'Reconciliación'.