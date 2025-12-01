Santos Cerdán dice que dará explicaciones "a su debido tiempo" tras comparecer en el juzgado de Tafalla

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado este lunes que va a dar explicaciones "a su debido tiempo". Así lo ha declarado en el Juzgado de Primera Instancia de Tafalla, al que ha acudido por primera vez, para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tras su puesta en libertad.

Cerdán reside en Milagro, su localidad natal, desde que el pasado 19 de noviembre salió de la cárcel de Soto del Real. Para cumplir con esa comparecencia quincenal impuesta por el juez Puente, Cerdán ha llegado al juzgado a primera hora y ha entrado en el edificio sin hacer declaraciones. El coche que lo trasladaba ha parado en la puerta del juzgado y de esta forma, Cerdán ha evitado atender a los medios de comunicación que estaban presentes.

Sin embargo, tan solo siete minutos después de su salida, Santos Cerdán ha afirmado que dará explicaciones "a su debido tiempo", al ser preguntado por esta cuestión. Posteriormente, ha subido a su vehículo.

Cumple con las medidas cautelares

Aunque el exsecretario de Organización tenía toda la mañana para comparecer, ha decidido hacerlo en cuanto el Juzgado ha abierto sus puertas. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decretó la puesta en libertad de Santos Cerdán al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han ampliado los indicios contra él. Así lo recogió en un auto en el que le impuso como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte.

El hijo de Ábalos detalla que Cerdán le ofreció un cheque en blanco a su padre en nombre del presidente

Santos Cerdán ha acudido al Juzgado de Tafalla una hora después de que el hijo del exministro de Transportes, Víctor Ábalos, haya declarado, en las páginas de 'El Mundo', que su padre ha caído porque Sánchez le otorgó tanto poder que dejó desplazada a gente que luego ha maniobrado en su contra.

Víctor Ábalos ha relatado varios aspectos de la caída en desgracia de su padre y asegura que él no es el testaferro de José Luis Ábalos, que no hay fortuna oculta en ningún sitio y que tampoco ha cobrado comisiones. Sobre Santos Cerdán, ha detallado que intentó comprar con ofertas económicas y laborales el silencio de su padre. Tal y como ha asegurado, "Santos le ofreció un cheque en blanco" a su padre "en nombre del presidente".

Mensajes diarios en X

Un día antes del ingreso en prisión, José Luis Ábalos escribió en su cuenta de X, antes @abalosmeco y desde su ingreso en prisión bajo el alias 'En nombre de Ábalos', la supuesta reunión entre Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy. Tal y como publicó en X, "esa reunión existió".

