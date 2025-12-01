Elisa Mouliaá pide tres años de prisión para Errejón por un delito continuado de abusos sexuales

La actriz Elisa Mouliaá ha reclamado que se abra el juicio contra el exdiputado Íñigo Errejón y que sea condenado a 3 años de prisión, ya que le acusa de un delito continuado de abuso sexual.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, Mouliaá pide que Errejón sea condenado a indemnizarla con 30.000 euros "por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente la que se determine en su caso, en fase de ejecución".

También solicita que se abra pieza separada de responsabilidad civil contar el acusado, así como se le requiera el abono de fianza y, en caso de no ser abonada, se realicen diligencias para averiguar su situación patrimonial.

Errejón, que niega los hechos, recurrió su procesamiento por un presunto delito de agresión sexual que habría cometido contra la actriz una noche de octubre de 2021, al entender que no existen "mínimos indicios" de culpabilidad.

Su defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de investigación "descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante".

Mouliaá rechazó conciliar con Errejón

El pasado 31 de octubre estaba fijado, en el Juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid, el acto de conciliación. No obstante, ni Mouilaá ni ningún representante legal compareció y esto supuso que la conciliación se diese por fallida, lo que deja vía libre a Errejón para interponer una querella.

La actriz rechazó conciliar con el exdiputado, quien la instaba a retractarse tras haberle acusado "pública y falsamente de haber cometido un delito de extorsión" relacionado con dos testigos que declararon en la causa en la que él está investigado por presunta agresión sexual.

Los mensajes en redes que originaron la demanda

La demanda de conciliación de Errejón se debía a las declaraciones públicas que Mouilaá difundió en X el pasado 20 de junio, tras la declaración de los testigos Borja y Soraya, en el caso que investiga la agresión sexual.

En esos mensajes, la actriz escribió que "Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de sus testigos" y pidió que no "inventaran la realidad".

También publicó otros comentarios como: "La noticia es la extorsión de Errejón a mis testigos" o "se llama extorsión, su testimonio es nulo".

Para la defensa del exdiputado, estas publicaciones son "expresiones calumniosas, con clara trascendencia penal, que se exponen de forma reiterada y pública y que son leídas por miles de personas a través de la red social X".

Errejón pidió una rectificación y 10.000 euros de indemnización

En su escrito, la defensa de Errejón subraya que los testigos negaron haber sido extorsionados. Soraya "negó ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid haber hablado jamás con Errejón", mientras que Borja "manifestó judicialmente que él mismo tomó la iniciativa de contactar con Errejón por correo electrónico".

El confundador de Podemos y exlíder de Más País solicitó que Mouliaá reconociese los hechos, retirara las publicaciones, se abstuviera de publicar más mensajes en el mismo sentido y le indemnizara con 10.000 euros por daños y perjuicios.

