Un terremoto de magnitud 3,2 sacude Estepona, Málaga

A primera hora de este lunes 1 de diciembre, a eso de las 6:00 horas, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3,2 a 52 kilómetros de profundidad, con epicentro en la localidad malagueña de Estepona. No hay constancia de daños personales o materiales. Las redes sociales no han tardado en hacerse eco del seísmo.

