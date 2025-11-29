La cuenta de Ábalos de 'X', dirigida desde la cárcel: cambia el nombre de usuario y defiende su inocencia

José Luis Ábalos estaría cediendo su cuenta de X a alguien de su máxima confianza para hablar en su nombre. Así lo apunta el nuevo nombre de usuario de su perfil, que ha pasado a llamarse 'En el nombre de Ábalos'. Además, desde su ingreso en prisión, el exministro de Transportes no tiene acceso a Internet ni teléfono, por lo que todo apunta a que alguna persona cercana a él podría estar recibiendo directrices. De hecho, también ha actualizado la biografía, donde ha escrito "Diputado por València. ¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable".

Los cambios se han producido durante la mañana de este sábado, donde ha escrito un mensaje a las 9:02 horas con un texto de Guillermo Mayer titulado 'No te Rindas' y acompañado de un vídeo del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez en su despedida.

Ábalos lucha por la libertad y empieza a 'tirar de la manta'

Por el momento, la publicación no ha recibido apenas comentarios, pero si ha tenido reacción de los usuarios, con cientos de 'me gusta'. Parece ser que el que fuera el número dos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cada vez más dispuesto a hablar, donde sea y como sea. El pasado jueves, poco antes de que el magistrado Leopoldo Puente decretara el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza de Ábalos y Koldo García, el ex Secretario de Organización del PSOE hizo las que serían sus últimas declaraciones en libertad. En ese momento, ya advirtió que investigar el rescate de la aerolínea Air Europa sería "abrir el melón" y el alcance de los hallazgos derivados sería considerable: "Ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados".

Un día antes del ingreso en prisión, Ábalos escribió en esta misma cuenta de X (@abalosmeco), sobre la supuesta reunión entre Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy: "sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa reunión existió".

Según los últimos pasos del exministro de Transportes, parece dispuesto a hacer todo lo posible por recuperar la libertad, llevándose a quién sea por delante. Él defiende su inocencia y dice querer "luchar por la verdad y la justicia", aunque la Fiscalía solicite 24 años para el que ya es el primer diputado en activo que entra en la cárcel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.