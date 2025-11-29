Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere José Luis Olivas, expresident de la Generalitat valenciana, a los 73 años

Olivas fue el tercer president tras Joan Lerma y Eduardo Zaplana.

Imagen de archivo del expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas

Imagen de archivo del expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis OlivasEuropa Press

Alba Gutiérrez
Publicado:

El expresident de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, ha muerto a los 73 años, tal y como han confirmado fuentes de la Generalitat. Además, desde la Generalitat han expresado su "más sentido pésame" por el fallecimiento.

La administración autonómica ha enfatizado en un mensaje a través de X que acompañan en "el dolor a su familia, amigos y allegados".

Olivas, nacido en el municipio conquense de Motilla de Palancar en 1952, fue president de la Generalitat entre julio de 2002 y junio de 2003, tras la salida de Eduardo Zaplana hacia el Ministerio de Economía. Asimismo, ocupó otros cargos en el ejecutivo valenciano, como vicepresidente entre 1999 y 2002 y conseller de Economía y Hacienda desde 1995 hasta 1999.

Tras las elecciones del 25 de mayo de 2003, Olivas abandonó la política activa. Su carrera siempre estuvo muy vinculada al ámbito económico, ya que ocupó altos cargos en instituciones económicas valencianas como el Instituto Valenciano de Finanzas y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

Posteriormente, pasó al sector financiero, llegando a ser presidente de Bancaja en enero de 2004 y del Banco de Valencia, así como vicepresidente de Bankia.

La muerte de José Luis Olivas, que ha adelantado el diario Las Provincias, se conoce justo en el día en el que el Boletín Oficial del Estado publica el nombramiento de un nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. José Luis Olivas fue el tercer president tras Joan Lerma y Eduardo Zaplana.

