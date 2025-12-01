El jefe de gabinete de Mazón asegura que el día de la DANA "no se conocía que nada extraordinario estuviera sucediendo"

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón, ha afirmado en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados que la tarde de la DANA del 29 de octubre de 2024 "no se conocía que nada extraordinario estuviera sucediendo".

También ha negado que supiera que en el Cecopi se estuviera discutiendo el envío de una 'ES Alert' a la población. Cuenca ha querido poner el foco en que la realidad superó las previsiones meteorológicas, ya que "se esperaban 180 litros por metro cuadrado y terminaron cayendo 800". Además, añadió que "igual no se era consciente de todo lo que venía, porque a lo mejor faltaba información o porque no se analizó esa información, a lo mejor no supieron interpretar lluvias con caudales".

Durante su comparecencia aseguró que nadie reclamó "desde la Conselleria ni del Cecopi la presencia del presidente" Carlos Mazón para tener que tomar "alguna decisión" sobre la emergencia provocada por la DANA en el ámbito técnico. "Nadie le reclama porque es normal, porque las emergencias se llevan adelante desde un plano absolutamente técnico y no político". Y respecto a las afirmaciones de Salomé Pradas en el programa de laSexta 'Salvados', dice que no recuerda "en absoluto" una conversación en la que le pidiera que no escribiera a Mazón y que se comunicara con él, pero que es "normal" que lo hiciera: "Eso es algo habitual en todos los jefes de gabinete".

Intentó explicar por qué no tiene los mensajes de WhatsApp que intercambió con Mazón durante la tarde del 29 de octubre del 2024. Asegura que no los ha borrado, sino que no los tiene porque por "falta de capacidad" en su teléfono móvil se lo cambió y no había hecho algunas copias de seguridad. Por eso, el funcionario que le hizo el trasvase de un teléfono a otro "perdió" entre 8 y 10 meses de fotos, de documentos y de mensajes de WhatsApp.

Defiende la gestión de Mazón

Cuenca defendió que el día de la DANA él garantizó que Mazón estuviera "siempre y de manera permanente localizado para cualquier momento en que pudieran reclamarlo para la emergencia", de ámbito "que no fuera técnico".

Destacó que Mazón, a las 8.30 horas, está "dando instrucciones a todos y cada uno de sus consejeros, celebra un pleno ordinario del Consell", por tanto, "no podemos trasladar la sensación" de que el expresidente valenciano estuvo "desinhibido durante todo el día". Es decir, Mazón estuvo "localizado, comunicado" y "hablando con los consejeros". Defendió que a un presidente en una emergencia "le van trasladando la evolución técnica de la emergencia". Respecto a la comida en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, indicó que no figuraba en la agenda pública de presidencia sino en la privada, y aseveró que las comidas de trabajo "unas duran más, otras duran menos en función del desarrollo, de los temas que tengan que hablar". "No voy a entrar en la parte que quiere buscar", exclamó.

