Simulador de la Renta 2025: ya puedes saber si te saldrá a devolver o a pagar

Como siempre a principio de año, la campaña de la Renta entra en nuestros pensamientos. Aunque la fecha oficial para presentarla comienza el 8 de abril (y podrás presentarla hasta el 30 de junio) la Agencia Tributaria ha incluido en su página web un simulador de la Renta, es decir, una herramienta con la que podrás calcular de forma anticipada tu declaración.

Sin necesidad de certificado digital ni Cl@ve puedes hacerte una idea aproximada del resultado que saldrá cuando llegue el momento de presentar la declaración oficialmente.

Simulador Renta 2025: Qué es Renta Web Open y para qué sirve

La Renta Web Open es el simulador de la Agencia Tributaria con el que podrás planificar tu declaración del IRPF antes de que comience la campaña. Tienes que tener en cuenta que no genera un documento válido para presentar, pero sí puede ofrecer una estimación útil que te permita organizar tu economía y revisar si puedes incluir deducciones, etc.

Para obtener un borrador de la Renta solo tendrás que:

Introducir tus datos personales y económicos sin necesidad de identificarte.

Comprobar si estás obligado o no a presentar la declaración.

Revisar tus ingresos, retenciones y posibles deducciones.

Comparar si te conviene más presentar declaración individual o conjunta, si puedes hacerlo.

Anticipar si el resultado será positivo o negativo.

Al finalizar, obtendrás un documento PDF a modo de “vista previa” en el que se desglosa tu liquidación. Este incluye la cuota íntegra, las retenciones aplicadas y el resultado final. Si aparece una cifra negativa, Hacienda tendrá que devolverte dinero; si no lleva signo, la declaración te sale a pagar.

Cómo acceder al simulador de la declaración de la Renta, paso a paso

Para usar el simulador Renta Web Open solo tienes que entrar en la página oficial de la Agencia Tributaria. A partir de ahí:

Entra en el apartado “Todas las gestiones”.

Accede a “Otros servicios”.

Selecciona “Simuladores”.

Elige “Renta Web Open (Simulador)”.

Una vez que estés dentro del sistema tendrás que introducir datos básicos como tu NIF, tu estado civil o si tienes hijos o personas a cargo. Después podrás introducir tus ingresos por trabajo, las cuentas bancarias, las inversiones o las actividades económicas si eres autónomo. El simulador te permite incluso recuperar una simulación previa si la guardaste.

Por qué te interesa usarlo antes de la campaña de la Renta 2025

Si eres trabajador por cuenta ajena, Hacienda ya tiene la mayoría de tus datos pero si eres autónomo debes introducir tus ingresos, gastos y retenciones manualmente. En ambos casos, conocer el resultado con antelación te ayuda, sobre todo, a evitar sorpresas.

Además, las retenciones y deducciones puedan ser la clave para que una declaración salga a pagar o a devolver. Con el simulador puedes revisar:

Retenciones aplicadas en tus nóminas o facturas.

Deducciones por maternidad, alquiler, donativos o planes de pensiones.

Ganancias patrimoniales o rentas del capital.

Subvenciones o ingresos adicionales que sea necesario declarar.

También te permite comprobar si superas los límites que te obligan a presentar la declaración. Los datos son claros: más de 22.000 euros si tienes solo un pagador o 15.876 euros si has tenido dos o más pagadores.

Ten en cuenta que el simulador no sustituye la declaración de la Renta oficial pero sí te da una fotografía clara de tu situación fiscal. A partir de ahí, puedes revisar tus datos, corregir posibles errores, comprobar deducciones y decidir si te conviene presentar la declaración de forma conjunta o individual si cuentas con esa posibilidad. En resumen, utilizar el simulador de la Agencia Tributaria te permite llegar a 8 de abril con todo ya preparado.

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