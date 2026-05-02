Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán en directo: EEUU retirará sus tropas de Europa
Sigue en directo la última hora del conflicto en Oriente Medio.
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Tras más de nueve semanas de conflicto en Irán sin avances significativos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado la retirada de unos 5.000 soldados estadounidenses desplegados en Alemania, en medio de crecientes tensiones con sus aliados europeos.
La decisión, que se ejecutará en un plazo de entre seis y doce meses, refleja el malestar de Washington por lo que considera una falta de apoyo de Europa en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero. Actualmente, Estados Unidos mantiene más de 36.000 efectivos en territorio alemán en bases estratégicas clave.
El movimiento también coincide con el deterioro de las relaciones con el canciller alemán, Friedrich Merz, quien ha adoptado una postura cada vez más crítica respecto a la ofensiva contra Irán, generando fricciones diplomáticas entre ambos países.
En paralelo, Trump ha elevado el tono contra Cuba, asegurando que Estados Unidos podría "tomar el control" de la isla "casi de inmediato" una vez finalicen las operaciones en Irán. El mandatario sugirió incluso el posible despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln en el Caribe, como medida de presión.
Estas declaraciones se producen en un contexto de endurecimiento de las sanciones económicas contra La Habana y de creciente tensión internacional, mientras el conflicto en Oriente Medio continúa estancado tras más de dos meses de combates.
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"El Secretario de Guerra ha ordenado la retirada de aproximadamente 5.000 soldados de Alemania. Esta decisión se produce tras una revisión exhaustiva del despliegue militar del Departamento en Europa y responde a las necesidades y condiciones del teatro de operaciones", ha explicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.
Última hora de la guerra de Irán en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora sobre el conflicto en Oriente Medio, que cumple ya nueve semanas.
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