A juicio acusado de aprovechar la muerte de una anciana para ocupar su vivienda en Granada

La Audiencia de Granada juzgará a un hombre acusado de aprovecharse de la muerte de una anciana para ocupar su vivienda, además de falsificar el contrato de alquiler. El juicio se celebrará el próximo día 21, y el acusado se enfrenta a cargos por estafa procesal, además de ocupación ilegal. Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando el acusado, presuntamente, ocupó un piso de la calle Pedro Antonio de Alarcón de Granada aprovechando que, un mes antes, había fallecido su propietaria.

En el momento en que los hijos de la difunta acudieron al domicilio, encontraron dentro al acusado, que se negó a abandonar la vivienda y aseguró que residía allí por un contrato de alquiler firmado por la mujer. Los hijos denunciaron la ocupación ilegal y el Juzgado de Instrucción 5 de Granada celebró el año pasado un juicio en el que el acusado presentó como prueba un contrato de arrendamiento, fechado en diciembre de 2016 y firmado por la anciana.

En ese momento, el juez instructor ordenó una pericial caligráfica para determinar si la firma era de la mujer, y la prueba demostró la falsedad del contrato. Ahora la Fiscalía acusa al procesado de usurpación del inmueble, además de un delito de falsedad en documento privado en concurso con otro de estafa procesal, por el que se enfrenta a 18 meses de multa. El acusado será juzgado por estos hechos el próximo día 21 en la Audiencia de Granada.

Trasladan las consultas médicas al Ayuntamiento de Darro en Granada por la "okupación" del consultorio local

Precisamente en la localidad granadina de Darro desde hace más de un año, sus vecinos se encuentran sin poder acudir al consultorio local. El ambulatorio se tuvo que cerrar por culpa de las goteras del piso que hay justo encima del consultorio. Esta vivienda resulta que fue okupada hace dos años por una familia que tiene cuatro hijos, dos de ellos menores.

Durante el tiempo que ha permanecido cerrado, los pacientes han sido atendidos, pero teniéndose que trasladar a Purullena, el pueblo más cercano que se encuentra a más de diez kilómetros de sus hogares.

La indignación vecinal durante este tiempo ha sido máxima. Al ser un edificio muy antiguo se ha tardado un año en reformar el edificio y resolver los problemas de humedades. Mientras tanto, la familia que okupa la vivienda continúa habitándola y según nos cuenta es difícil de momento desalojarla debido a la presencia de niños pequeños.

A mediados del año pasado, el consultorio restableció su servicio sanitario y volvió a abrir sus puertas. Pero poco les ha durado a estos vecinos la normalidad. La situación ha vuelto a repetirse. Desde Semana Sanata han vuelto las humedades al centro médico. El médico entiende que no son condiciones para atender a enfermos que llegan con problemas respiratorios.

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