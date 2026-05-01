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La Unión Europea y Mercosur celebran la entrada en vigor del acuerdo comercial: "Todos ganan"

Se pone en marcha el mayor mercado comercial del mundo, aunque no convence a todos.

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La Unión Europea y Mercosur celebran la entrada en vigor del acuerdo comercial | Europa Press

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La Unión Europea y los países del Mercosur han celebrado este jueves la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre ambos bloques, destacando su impacto económico y su valor estratégico en el contexto global.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, participaron en una videoconferencia junto a los líderes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay para conmemorar el inicio de la aplicación del tratado.

La activación provisional llega después de que el Consejo de la UE autorizara en enero de 2026 a la Comisión a ponerlo en marcha tras la primera ratificación por parte de un país del Mercosur, producida el 27 de febrero.

Afecta a más del 91% de las exportaciones

Desde este 1 de mayo, se eliminan o reducen de forma significativa los aranceles sobre productos europeos clave como automóviles, fármacos, vino, licores o aceite de oliva. En total, el acuerdo afecta a más del 91% de las exportaciones de la UE hacia el bloque sudamericano.

La Comisión Europea prevé que el sector agroalimentario europeo aumente sus exportaciones al Mercosur en un 50%, mientras que ya han entrado en vigor los primeros contingentes y rebajas arancelarias.

"Juntos enviamos un poderoso mensaje al mundo: que la apertura y la colaboración generan prosperidad para todos", afirmó Von der Leyen antes del encuentro.

Por su parte, António Costa subrayó que se trata de un acuerdo en el que "todos ganan" y destacó su dimensión política. "Esto es más que un acuerdo comercial", señaló, "es una alianza que refleja nuestra visión compartida del mundo".

"Juntos, nuestra voz resonará con mayor fuerza"

"Juntos, nuestra voz resonará con mayor fuerza. Un sistema multilateral sólido descansa sobre acuerdos como éste, en el que todos ganan y están fundamentados en normas, valores e intereses comunes", añadió durante la reunión con Luiz Inácio Lula da Silva, Javier Milei, Yamandú Orsi y Santiago Peña.

El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, también valoró positivamente el paso dado. "Ha llegado el momento de ponernos manos a la obra y cosechar los frutos de este acuerdo histórico", afirmó.

"Este acuerdo, junto con los diversos acuerdos que hemos concluido recientemente y que estamos preparando, tendrá un impacto real en la economía de la UE y en su competitividad global", concluyó.

Un mercado de más de 700 millones de personas

Sin embargo, los agricultores han estado protestando en las calles porque creen que habrá competencia desleal. Con el papel en la mano, es un acuerdo muy beneficioso porque a partir de hoy se eliminan los aranceles a más del 90% de los productos que exporta España a Mercosur; es una buenísima noticia para sectores claves como el aceite de oliva, el vino o los automóviles. En definitiva, el acuerdo comercial UE-Mercosur pone en marcha un mercado de más de 700 millones de personas.

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