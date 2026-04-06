Comienza la Renta 2025: cómo consultar los datos fiscales la sede de la AEAT

Ya queda menos para que comience la campaña de la renta. Aún así hasta el 8 de abril no podrás presentarla pero sí, desde el pasado 18 de marzo, consultar tus datos fiscales. Revisarlos ahora te permitirá comprobar que todo está correcto y evitar sorpresas cuando llegue el momento de presentar la declaración.

Tener acceso anticipado a esta información te da una ventaja, puedes saber si estás obligado a declarar, detectar posibles errores, comprobar ingresos y retenciones o incluso hacer una simulación para saber si te saldrá a pagar o a devolver. Todo sin presentar nada todavía.

Cómo consultar tus datos fiscales paso a paso

Para ver tus datos fiscales solo tienes que entrar en la sede electrónica de la Agencia Tributaria y acceder al apartado “Mis expedientes y datos fiscales”. Desde ahí podrás visualizar la información directamente o descargar el PDF completo. Si te resulta más cómodo, también puedes hacerlo desde la app oficial de la AEAT.

Para identificarte, puedes usar cualquiera de estos sistemas:

Cl@ve , con contraseña o PIN enviado al móvil.

, con contraseña o PIN enviado al móvil. Certificado digital , emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o entidades autorizadas.

, emitido por la o entidades autorizadas. DNI electrónico , si tienes lector y el chip está activado.

, si tienes lector y el chip está activado. Número de referencia, que puedes generar con tu NIF, la fecha de caducidad del DNI y la casilla 505 de la declaración anterior. Si no presentaste Renta el año pasado puedes obtenerlo con el IBAN de una cuenta bancaria de la que seas titular.

Una vez dentro, verás un documento que resume toda la información económica que terceros han comunicado a Hacienda sobre ti durante 2025. Esta es la base sobre la que se construirá tu borrador cuando empiece la campaña.

Qué información puedes consultar

Tus datos fiscales incluyen prácticamente todo lo que empresas, bancos, organismos públicos y plataformas digitales han comunicado sobre tus gestiones a la Agencia Tributaria. Encontrarás:

Rendimientos del trabajo con tu salario bruto, retenciones y cotizaciones.

con tu salario bruto, retenciones y cotizaciones. Intereses bancarios y dividendos , si tienes cuentas o inversiones.

, si tienes cuentas o inversiones. Ganancias y pérdidas patrimoniales como ventas de inmuebles, fondos o acciones.

como ventas de inmuebles, fondos o acciones. Ingresos por alquileres , siempre que el inquilino sea una empresa o entidad obligada a informar.

, siempre que el inquilino sea una empresa o entidad obligada a informar. Datos de tus inmuebles como referencia catastral, valor y situación.

como referencia catastral, valor y situación. Deducciones como donativos, aportaciones a planes de pensiones o beneficios autonómicos registrados.

También verás los ingresos obtenidos a través de plataformas como Airbnb, Wallapop, Vinted o Uber. Desde 2023, estas empresas están obligadas a informar a Hacienda de los importes que generan sus usuarios así que si has vendido artículos, alquilado una habitación o prestado servicios, aparecerá reflejado.

Eso sí, no todo siempre está completo. Si eres autónomo y has facturado a particulares, esos ingresos no aparecerán porque los particulares no tienen obligación de informar. Lo mismo ocurre con alquileres cobrados a un inquilino particular o con operaciones entre particulares fuera de plataformas reguladas.

Simulador de la Renta 2025

Consultar tus datos fiscales ahora te permite saber si estás obligado a presentar la declaración y corregir posibles errores antes de que se genere el borrador. Si quieres adelantarte, puedes usar el simulador de Renta Web para calcular si te saldrá a pagar o a devolver sin necesidad de presentar nada todavía.

Por ahora, solo puedes consultar.

A partir del 8 de abril podrás confirmar el borrador, añadir deducciones autonómicas o corregir cualquier dato antes de presentar tu Renta 2025.

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