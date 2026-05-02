Ayuso reivindica un Madrid "libre" frente al "acoso político" en el Dos de Mayo sin ningún representante del Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este sábado un Madrid "libre de acoso político y sectarismo" durante el acto institucional del Dos de Mayo en la Real Casa de Correos. En una intervención de tono institucional, ha subrayado que la región "no se dejará controlar por nada ni por nadie" y ha cargado contra el nacionalismo y las ideologías identitarias. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado el mensaje con una defensa del carácter abierto y solidario de la región.

Ayuso ha convertido su discurso por el Día de la Comunidad de Madrid en una reivindicación de la identidad madrileña como espacio de libertad, pluralidad y rechazo al sectarismo. La presidenta regional ha asegurado que en Madrid no hay espacio para el nacionalismo ni para las ideologías identitarias, a las que ha acusado de hacer "perder el tiempo".

La dirigente autonómica ha defendido que el "buen madrileño" sabe admirar a Cataluña igual que un catalán que ama su tierra sabe respetar a las demás, empezando por Madrid. A su juicio, la capital y su comunidad viven su "mejor momento" precisamente porque han sabido mantenerse al margen de dinámicas de división política y apostar por "lo que funciona, sin complejos".

En ese marco, Ayuso ha sostenido que la región dice "sí" a las ideas útiles y "no" cuando alguien trata de imponerle decisiones ajenas.

La presidenta ha mostrado también su preocupación por la situación general de España y por el escaso respaldo administrativo que, según ha dicho, recibe Madrid pese a ser una región capital e internacional. Ha defendido que la comunidad representa "todas las formas de ser español" y ha lamentado que se estén perdiendo oportunidades en el actual contexto político e institucional.

Durante su intervención, ha reclamado proyectos de ámbito estatal que impulsen infraestructuras pensadas "para la nación", una mejor distribución del agua, incentivos para los médicos, reformas del transporte, apoyo a las inversiones, protección a los autónomos y medidas frente a la crisis de la familia y la baja natalidad.

Ayuso también ha querido destacar el modo de vida madrileño, ligado a las terrazas, el ocio cultural y el paseo por unas calles que ha descrito como alegres, pero sin indiferencia ante los problemas sociales. Ha subrayado que en Madrid existe una reacción espontánea ante situaciones de vulnerabilidad, ya sea la de un menor solo en la calle, una mujer agredida o una persona mayor con discapacidad que necesita ayuda.

La presidenta ha ensalzado además la convivencia entre el comercio tradicional y la empresa internacional, así como la diversidad que define a la región. También ha tenido palabras de reconocimiento para el campo madrileño, que ha vinculado con la infancia, y para agricultores, ganaderos, servicios públicos y sistema sanitario.

En el plano simbólico, Ayuso ha recordado que la región fue una villa modesta de apenas 5.000 habitantes antes de convertirse en centro de decisiones clave para la construcción del Estado moderno. Ha evocado la huella de la reina Isabel la Católica, el Alcázar de Madrid y el posterior Palacio Real, así como el papel de Madrid en momentos históricos vinculados incluso a la expedición de Colón.

La presidenta ha reivindicado igualmente que Madrid es "tierra de acogida", abierta a la pluralidad ideológica, pero también tierra de fe y tradiciones. Ha remarcado que su herencia es Occidente y que los valores de libertad, vida y Estado de derecho son los bienes más valiosos de la comunidad.

Durante el acto institucional también se ha celebrado el homenaje "In Memoriam" a personalidades fallecidas en el último año, entre ellas el expresidente del Cermi Madrid Óscar Moral, la futbolista María Caamaño o víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Además, se entregaron las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo a 14 personalidades, instituciones y entidades sociales, entre ellas el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda.

"Madrid necesita acompañamiento y menos zancadillas"

Feijóo pide "más acompañamiento y menos zancadillas"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto el foco en el carácter "abierto, dinámico y solidario" de Madrid y ha defendido que la región necesita colaboración institucional, no obstáculos. En un mensaje difundido en redes sociales, ha felicitado a los madrileños y a quienes se sienten "como en casa2 en la comunidad.

Ya en la Real Casa de Correos, Feijóo ha recordado que el primer acto al que asistió como líder del PP en 2022 fue precisamente la celebración del Dos de Mayo. Desde entonces, ha asegurado, su presencia responde a la voluntad de "trabajar juntos" con la Comunidad de Madrid en materias como las infraestructuras, el transporte público, la sanidad o la gestión ordenada de los flujos migratorios.

El dirigente popular ha insistido en que a España se viene "a trabajar y a contribuir" y ha advertido de que no cree que el Gobierno central deba mantener una actitud de choque con el Ejecutivo madrileño. En su opinión, los problemas de sanidad, transporte, migración y seguridad exigen coordinación entre administraciones y una visión compartida de Estado.

Feijóo ha remarcado además que "zancadillear" al Gobierno de la Comunidad de Madrid no debería formar parte de la actitud del Ejecutivo central. Según ha afirmado, Madrid no necesita obstáculos, sino apoyo para seguir creciendo como uno de los grandes motores económicos y sociales del país.

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