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Nueva deducción de hasta 340 euros en la Renta 2025: requisitos y cómo solicitarla

Los contribuyentes con rentas más bajas podrán beneficiarse de esta medida en la Declaración de la Renta que se presentará a partir de abril de 2026.

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Declaración de la renta: deduccionesUnsplash

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El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de cambios fiscales que afectan directamente al bolsillo de los contribuyentes. En esta ocasión, la Ley 5/2025, publicada en el Boletín Oficial del Estado, introduce una nueva deducción en el IRPF de hasta 340 euros, dirigida especialmente a los trabajadores con salarios más bajos.

Aunque la norma entró en vigor a mediados de 2025, su aplicación es retroactiva desde el 1 de enero, lo que permitirá a muchas personas beneficiarse de esta medida en la declaración que se presentará en la primavera de 2026, suponiendo un alivio fiscal para miles de hogares. A continuación, te explicamos los requisitos necesarios para conseguir esta deducción y cómo solicitarla.

Requisitos para aplicar la deducción en la Declaración de la Renta

Para poder beneficiarte de esta medida, debes cumplir dos requisitos imprescindibles:

Tu salario debe ser inferior a 18.276 euros anuales. El resto de rentas percibidas (alquileres, ganancias patrimoniales, etc.) no deben superar los 6.500 euros anuales.

Una vez que se cumplen estos dos requisitos, tienes derecho a la deducción. No obstante, la cuantía exacta cambiará dependiendo del nivel exacto de ingresos:

  • Ingresos de 16.576 euros anuales o menos: deducción de 340 euros en la Renta.
  • Ingresos entre 16.576 euros anuales y 18.276: 340 euros menos 0,2 euros por cada euro que exceda de los 16.576.

Es decir, en este sistema se va reduciendo el importe progresivamente, restándose 20 céntimos por cada euro que exceda de los 16.576. Una vez que se llega a los 18.276 euros, la deducción no se aplica.

¿Cómo se solicita esta nueva deducción?

En este caso, no debes hacer nada para solicitar esta ayuda, ya que se trata de una deducción en la Declaración. Es decir, no es un dinero que se ingrese en tu cuenta, sino un descuento en los impuestos que se pagan. Por tanto, la Agencia Tributaria es la que la incorpora de forma automática, ya que Hacienda dispone de todos los datos gracias a la información proporcionada por las empresas. No obstante, antes de aceptar el borrador, revisa bien la Declaración de la Renta para asegurarte que ha sido correctamente aplicada.

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