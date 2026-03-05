Calendario de la Declaración de la Renta 2026: fechas y días claves

A medida que avanza el año, el calendario fiscal empieza a tomar protagonismo. Aunque todavía estemos recuperando el ritmo tras las fiestas navideñas, la Agencia Tributaria no descansa y ya ha fijado las fechas clave para presentar la Declaración de la Renta 2026. Un año más, toca revisar ingresos, gastos y deducciones.

Además de los plazos, que conviene tener muy presentes, esta campaña llega con algunas novedades que pueden marcar la diferencia en el resultado final de tu declaración. Con un margen de casi tres meses hasta que arranque la campaña, el 8 de abril, anota las fechas y calendario del ejercicio económico 2025, y prepara la documentación con tiempo para evitar sorpresas.

Fechas clave del ejercicio económico 2025

Como ya te hemos adelantado, el miércoles 8 de abril de 2026 se abre el plazo para presentar el borrador de forma online a través de la web de la Agencia Tributaria o de su aplicación oficial. Pero, hay más fechas que debes tener en cuenta según cómo prefieras hacer este trámite. ¡Apunta!.

8 de abril al 30 de junio: presentación por Internet de la Declaración de la Renta y Patrimonio 2025.

presentación por de la Declaración de la Renta y Patrimonio 2025. 29 de abril al 29 de junio: solicitud de cita previa para realizar la declaración por teléfono.

solicitud de para realizar la declaración por teléfono. 29 de mayo al 29 de junio: solicitud de cita previa para realizar la Declaración de la Renta de manera presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria.

solicitud de para realizar la Declaración de la Renta de manera presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. 6 de mayo al 30 de junio: la Agencia Tributaria podrá confeccionar tu Declaración de la Renta 2025 por teléfono .

la Agencia Tributaria podrá confeccionar tu Declaración de la Renta 2025 . 1 de junio hasta el 30 de junio: la Agencia Tributaria podrá confeccionar tu declaración de manera presencial en sus oficinas.

Novedades: deducciones de hasta 9.000 euros

Este año, con el objetivo de reducir el fraude, la Agencia Tributaria vigilará especialmente las declaraciones de contribuyentes que presenten ejercicios que no coincidan con ciertos signos de riqueza evidente. También se revisarán con más detalle las transacciones entre profesionales, como los cobros con tarjeta o asociados al teléfono móvil, como Bizum.

La prórroga de las deducciones por eficiencia energética amplía los beneficios fiscales para quienes hayan realizado obras de mejora en la eficiencia energética de su vivienda, siempre que se cumpla con los requisitos exigidos. Esta deducción permite reducir la deuda con Hacienda hasta 9.000 euros.

Consejos para realizar tu Declaración de la Renta

La mayoría de contribuyentes debe presentar la Declaración de la Renta, pero hay excepciones. En general, están obligados quienes:

Hayan tenido más de un pagador y superen ciertos límites.

Obtengan ingresos por actividades económicas.

Perciban alquileres, ganancias patrimoniales o rendimientos del ahorro.

Superen los mínimos establecidos por la Agencia Tributaria.

Si tienes dudas, lo más sencillo es acceder al borrador, si Hacienda te lo genera, es porque dispone de información suficiente para que revises si debes o no presentarlo.

Comprueba las deducciones autonómicas: las comunidades autónomas tienen beneficios fiscales diferentes (alquiler juvenil, gastos escolares, ayudas…). Infórmate de cuáles puedes aplicar en tu caso.

Ten a mano toda la documentación: Cl@ve o certificado digital, certificados de empresa, hipoteca, alquiler, donativos, etc.

Revisa el borrador cuanto antes: si has tenido cambios importantes en 2025, como un nuevo trabajo, hijos, venta de un inmueble, alquiler turístico, inversiones, etc., conviene revisarlo con detalle.

Si necesitas ayuda: pide cita para solicitar atención telefónica o presencial.

