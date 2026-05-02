Media Península encara un sábado marcado por lluvias, tormentas y descenso de temperaturas

Este sábado festivo en la Comunidad de Madrid estará protagonizado por un panorama meteorológico adverso en amplias zonas de España. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el paso de un sistema de bajas presiones mantendrá la inestabilidad sobre la mayor parte de la Península, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones frecuentes, sobre todo en la mitad norte.

Los chubascos y tormentas serán más intensos durante la tarde y podrán ir acompañados de granizo de forma ocasional. Las zonas con mayor riesgo de fenómenos fuertes serán el área cantábrica, La Rioja, el norte de Aragón, el este y norte de Castilla y León, el nordeste de Castilla-La Mancha y Navarra, donde las lluvias podrán ser localmente muy fuertes y acumular cantidades significativas de agua.

En el Pirineo no se descartan nevadas débiles en las cumbres, mientras que en Baleares predominarán los intervalos de nubosidad alta sin precipitaciones. Canarias quedará al margen de este episodio, con cielos poco nubosos o con algunas nubes de evolución.

La previsión apunta además a bancos de niebla matinales en zonas de montaña, Galicia y prelitorales mediterráneos, lo que podrá complicar la visibilidad a primeras horas del día.

Descenso generalizado de las máximas y viento intenso en el nordeste

Las temperaturas máximas bajarán en la Península, salvo en el Ampurdán y en algunos puntos del este y sureste, donde permanecerán estables o subirán ligeramente. En los archipiélagos se esperan pocos cambios. Las mínimas subirán en el centro y sur de la vertiente atlántica y se mantendrán sin grandes variaciones en el resto del país.

El viento soplará de componente este y sur en el Mediterráneo y en la mitad oriental peninsular, con rachas fuertes en Baleares, litorales del sureste, Ampurdán, sistema Ibérico, este de la meseta Sur, valle del Ebro y el Cantábrico oriental. En esta última zona no se descartan rachas muy fuertes. En el resto de la Península predominará un viento del sur que irá rolando a oeste, con intervalos moderados en áreas como el sistema Central, la meseta norte y algunos litorales gallegos y andaluces. En Canarias soplará alisio flojo a moderado.

Por comunidades, la Aemet prevé un sábado especialmente complicado en Navarra, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, donde se sucederán los chubascos y tormentas a lo largo del día. En el sur y suroeste, en cambio, las lluvias serán más débiles y dispersas, y en algunos puntos incluso poco probables.

El episodio dejará así un puente de mayo pasado por agua en buena parte del país, con especial atención a la mitad norte, donde el riesgo de tormenta fuerte y granizo será mayor.

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