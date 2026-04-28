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¿Pierdo la prórroga del alquiler si cae el decreto? Respondemos a todas las dudas

La posible caída del decreto que permite prorrogar los contratos de alquiler abre un escenario de dudas para miles de inquilinos. La clave está en cuándo se pidió- o no- esa prórroga.

Imagen de archivo de la oferta de compras y alquiler en una inmobiliaria de Tenerife

La posible caída del decreto que permite prorrogar los contratos de alquiler abre un escenario de dudas | EFE

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Si este decreto no se aprueba esta tarde en el Congreso de los Diputados, quedan un millón de contratos en vilo. Son los contratos que caducan este año y el próximo. Tanto inquilinos como propietarios permanecen muy pendientes de la votación. ¿Qué va a pasar ahora con esos contratos y con los que vencen próximamente? La diferencia puede depender de algo tan simple como el momento exacto en que se firmó o se solicitó la prórroga.

Contratos ya prorrogados: ¿Seguirá siendo válida?

Empezamos con los que ya han conseguido este mes la prórroga del contrato, si el decreto cae, ¿seguirá siendo válida? "Las personas que ya hayan obtenido los beneficios de la prórroga podrán continuar aunque decaiga el decreto-ley, porque son derechos adquiridos", nos responde Emilio Rojas, abogado experto en arrendamientos. En la misma línea, la experta en vivienda Montse Cespedosa recuerda que "si se deroga hoy, no tiene carácter retroactivo". Es decir, lo firmado sigue vigente y el propietario no puede cambiar las condiciones.

Pendientes: ¿Qué pasa con los que han pedido la prórroga?

Tampoco habría cambios para quienes ya la han solicitado. "Todas aquellas personas que hayan pedido la prórroga durante la vigencia de la norma podrán disfrutarla", explica Rojas. Cespedosa coincide: "Las prórrogas ya solicitadas seguirán siendo válidas".

Próximos meses: Mi contrato vence después, ¿podré acogerme?

La incertidumbre aparece en los nuevos casos. Es decir, en los contratos que vencen en los próximos meses. "Ahí es donde no hay consenso jurídico", advierte Cespedosa. Si el decreto no sale adelante, esos inquilinos ya no tendrían derecho automático a esa extensión.

Decreto cae: ¿El propietario puede subir o renovar el alquiler?

En ese escenario, el propietario recupera margen. Podría no renovar el contrato o plantear nuevas condiciones. "Los inquilinos podrían encontrarse con subidas importantes del alquiler e incluso con una salida del mercado porque muchos propietarios opten por vender". Para Montse Cespedosa esto "generará inseguridad jurídica a miles de familias pendientes de renovar".

Conflicto: ¿Qué pasa si el casero no acepta la prórroga?

Y si hay problemas, la vía es clara: los tribunales. "Si el casero no acepta la prórroga, tendrá que resolverse judicialmente", explica Cespedosa. Rojas añade que incluso podría derivar en un desahucio si no hay acuerdo.

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