Susto en los mercados: un fallo técnico hace caer el Ibex 35 casi un 6% y desata la confusión

El Ibex 35 ha vivido este jueves una apertura caótica que ha generado una gran inquietud entre los inversores. A primera hora, el principal índice bursátil español aparecía con una caída cercana al 6%, un desplome que, con el contexto internacional actual, muchos han llegado a dar por bueno.

Sin embargo, algo no cuadraba. Mientras el índice reflejaba ese fuerte descenso, las cotizaciones de las empresas no seguían el mismo patrón: los bancos registraban caídas moderadas, en torno al 1% o 2%, y otros valores, como las petroleras, incluso subían impulsados por el encarecimiento del crudo.

Un fallo en el indicador

Estas discrepancias han evidenciado que el problema no estaba en el mercado, sino en el propio indicador del Ibex 35. El fallo técnico afectó al dato global del índice, que mostraba una caída que no se correspondía con la realidad de las cotizaciones.

Poco antes de las 10:00 horas de la mañana, la situación se ha normalizado y el Ibex ha vuelto a reflejar cifras coherentes, con un retroceso cercano al 0,4%.

Tensión en los mercados

Aunque el desplome no era real, el contexto internacional sí mantiene en alerta a los mercados. El precio del barril de Brent, referencia en Europa, se acerca a los 120 dólares en medio de informaciones que apuntan a un cierre del estrecho de Ormuz que se alargará en el tiempo.

Más allá del incidente técnico, los inversores seguirán con atención citas relevantes que marcan la jornada, como las reuniones del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra.

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