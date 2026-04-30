Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

MERCADOS

Susto en los mercados: un fallo técnico hace caer el Ibex 35 casi un 6% y desata la confusión

El Ibex 35 ha llegado a marcar un desplome cercano al 6% a primera hora, aunque minutos después se confirmó que se trataba de un error.

Paneles de informaci&oacute;n burs&aacute;til en el interior del Palacio de la Bolsa de Madrid

Paneles de información bursátil en el interior del Palacio de la Bolsa de MadridEFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

El Ibex 35 ha vivido este jueves una apertura caótica que ha generado una gran inquietud entre los inversores. A primera hora, el principal índice bursátil español aparecía con una caída cercana al 6%, un desplome que, con el contexto internacional actual, muchos han llegado a dar por bueno.

Sin embargo, algo no cuadraba. Mientras el índice reflejaba ese fuerte descenso, las cotizaciones de las empresas no seguían el mismo patrón: los bancos registraban caídas moderadas, en torno al 1% o 2%, y otros valores, como las petroleras, incluso subían impulsados por el encarecimiento del crudo.

Un fallo en el indicador

Estas discrepancias han evidenciado que el problema no estaba en el mercado, sino en el propio indicador del Ibex 35. El fallo técnico afectó al dato global del índice, que mostraba una caída que no se correspondía con la realidad de las cotizaciones.

Poco antes de las 10:00 horas de la mañana, la situación se ha normalizado y el Ibex ha vuelto a reflejar cifras coherentes, con un retroceso cercano al 0,4%.

Tensión en los mercados

Aunque el desplome no era real, el contexto internacional sí mantiene en alerta a los mercados. El precio del barril de Brent, referencia en Europa, se acerca a los 120 dólares en medio de informaciones que apuntan a un cierre del estrecho de Ormuz que se alargará en el tiempo.

Más allá del incidente técnico, los inversores seguirán con atención citas relevantes que marcan la jornada, como las reuniones del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Congreso tumba la prórroga de los alquileres por los votos en contra del PP, Vox y Junts

El PP, Vox y Junts tumban el decreto ley para prorrogar los alquileres liderado por Sumar

Publicidad

Economía

Paneles de información bursátil en el interior del Palacio de la Bolsa de Madrid

Susto en los mercados: un fallo técnico hace caer el Ibex 35 casi un 6% y desata la confusión

Varias personas esperan para ser atendidas en la oficina de Renfe en la estación del AVE María Zambrano de Málaga

El AVE directo entre Madrid y Málaga vuelve hoy a circular

Cartel de 'Se alquila'

Alrededor de un millón de contratos de alquiler en el aire por la caída del decreto ley de vivienda

El IPC
Inflación

La inflación se modera al 3,2% en abril debido a la bajada del precio de la luz

Bloque de viviendas
Vivienda

¿Qué pasará con los inquilinos cuyos contratos estén a punto de vencer?

Imagen de archivo de la oferta de compras y alquiler en una inmobiliaria de Tenerife
Vivienda

¿Pierdo la prórroga del alquiler si cae el decreto? Respondemos a todas las dudas

La posible caída del decreto que permite prorrogar los contratos de alquiler abre un escenario de dudas para miles de inquilinos. La clave está en cuándo se pidió- o no- esa prórroga.

Se cumple un año del cero energético
Apagón

Más sombras que luces un año después del gran apagón: "No es previsible, pero tampoco imposible que vuelva a ocurrir"

Se cumple un año del cero energético que dejó a toda España a oscuras durante horas. Todavía hoy no se han depurado responsabilidades y seguimos preguntándonos cómo fue posible que ocurriera.

A cuánto paro tengo derecho

El SEPE confirma las condiciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado

Turiel

Antonio Turiel, investigador del CSIC, un año después del apagón: "Tenemos un problema de sobreinstalación de energía renovable"

Oficina de empleo

El paro sube en el primer trimestre hasta el 10,8% sumando 231.500 nuevos desempleados, según la EPA

Publicidad