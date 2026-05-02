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Un hombre degüella a una mujer en plena calle en Esplugues de Llobregat, Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre que podría estar relacionado con los hechos, ocurridos sobre las 11:30 horas, mientras investigan las circunstancias del suceso, que aún no han sido confirmadas oficialmente.

Un hombre degüella a una mujer en plena calle en Esplugues de Llobregat, Barcelona

Un hombre degüella a una mujer en plena calle en Esplugues de Llobregat, Barcelona

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Paula V. Sisó
Publicado:

Un hombre ha matado este sábado a una mujer con un arma blanca en la vía pública en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y ha sido detenido por los Mossos d’Esquadra, en un caso que se investiga como violencia machista.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado, el suceso ha tenido lugar sobre las 11.00 horas, cuando una llamada al 112 ha alertado de que un hombre había herido gravemente a una mujer y había huido del lugar.

Fuentes próximas a la investigación señalan que el agresor apuñaló y degolló a la víctima en una calle del municipio, tras lo que la mujer falleció. Hasta el punto de los hechos se desplazaron varias unidades de los Mossos d’Esquadra y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), cuyos sanitarios no pudieron salvar la vida de la víctima.

Después de la agresión, el hombre huyó de la zona, aunque fue localizado poco después por la policía catalana, que procedió a su detención. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo de las pesquisas, que permanecen bajo secreto judicial.

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